Samanyolu Haber /Gündem / Eren Erdem: Ben de çıplak arandım /20 Aralık 2020 11:04

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Silivri Cezaevinde 489 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, "Türkiye'de çıplak arama yok" diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik "Ben kendisini Türkiye'den özür dilemeye çağırıyorum" diyerek, cezaevinde çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi.

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Erdem, "Ben de cezaevinde çıplak arandım. Silivri yüksek güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde 500 gün geçirdim. Tek kişilik 8 metrekarelik bir hücrede. Halen daha o davada yargılamam devam ediyor" ifadesini kullandı.

Erdem, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ve cezaevi girişinde ben de çıplak arandım. Yazıklar olsun diyorum Özlem Zengin'e!  Türkiye'de bu kadar aleni bir meseleyi inkar edebilecek kadar.... Gerçekten bağları kopmuş bu anlayışın, bu siyasi partinin... Ben de cezaevinde çıplak arandım. Buradan kendisine söylüyorum; Cezaevine giren herkes çıplak aranıyor. İnsan haklarına aykırı bir şekilde, AİHM kararlarına rağmen mevzuatta yer alan bu uygulama, insan onurunu rencide eden bu uygulama halen yapılıyor!"


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