Samanyolu Haber /Gündem / Eren Erdem'e tahliye /31 Ekim 2019 17:03

Eren Erdem'e tahliye

Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 26'ncı Dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararı verildi. 

Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Erdem ile aynı davada yargılanan Karşı gazetesi sahibi Turan Ababey hakkında da tahliye kararı verildi. 

Hem Erdem hem Ababey hakkında adli kontrol şartı olarak "yurt dışı yasağı" uygulanmasına karar verildi.

TUTUKLULUKTA GEÇİRDİKLERİ SÜRE DİKKATE ALINDI

Tahliye gerekçesinde, "Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 104/3'üncü maddesine göre yapılan incelemede tutuklu sanıklar Eren Erdem ve Turan Ababey hakkında verilen ceza miktarları, tutuklulukta geçirdikleri süreler ve muhtemel temyiz yasa yolunda geçecek süre dikkate alınarak tahliye taleplerinin kabulüne." denildi.

Erdem, 489 gündür İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

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