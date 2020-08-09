Samanyolu Haber /Gündem / Eren Erdem'in evi soyuldu /09 Ağustos 2020 13:30

Eren Erdem'in evi soyuldu

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, evini havalandırmak amacıyla açtığı balkon kapısından giren hırsız tarafından soyuldu.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Eren Erdem, Ankara dönüşü Kadıköy’deki evine geldi. Evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan Erdem, istirahat için odasına çekildi. Açık balkon kapısından giren hırsız yada hırsızlar CHP’li Erdem’in cep telefonunu, tabletini, cüzdanını ve kardeşinin düğününde takacağı takıyı çaldı.

CÜZDANI BAKKALIN ÖNÜNE ATMIŞLAR

Gerçek Gündem haber sitesine konuşan Erdem, “Cumartesi günü akşam saatlerinde Ankara’dan döndüm. Evde istirahat etmek için odama geçtim. Bu sırada evi havalandırmak için pencereyi açmıştım. Hırsız ya da hırsızlar, balkon ile pencerenin olduğu yerden girip cep telefonum ile cüzdanımı almışlar. Cüzdanın içindeki bir miktar parayı aldıktan sonra, cüzdanı bakkalın önüne atmışlar” dedi.

YAKINDA AÇIĞA ÇIKAR

Soyulduğunu sabah fark eden Erdem “Hemen polise haber verdim. Şu an polisler evde inceleme yapıyor. Cüzdanın üzerindeki parmak izleri alındı. Sanırım olay kısa sürede açığa kavuşturulacaktır” diye konuştu.
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