Ergenekon davasında ceza alan eski askeri hakim Üçok İYİ Parti'ye katıldı

Bir döneme damgasını vuran Ergenekon ve Balyoz davalarından ceza alan ve 4 yıldan uzun bir süre de bu nedenle cezaevinde kalan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'ın İYİ Parti üyesi olduğu belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul’daki 100 bininci ve diğer yeni üyelerine, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bugün törenle rozet taktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul’daki 100 bininci ve diğer yeni üyelerine, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bugün törenle rozet taktı.

İYİ Parti’den konuya ilişkin bugün yapılan yazılı açıklamada, partiye katılanlar arasında, Ergenekon ve Balyoz davalarından toplam 37,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ile 27 Mayıs 1980’de öldürülen dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın yeğeni Gözde Sazak’ın da olduğu bildirildi.