Ergenekon sanığı Levent Göktaş'a Hablemitoğlu suikastından gözaltı kararı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hablemitoğlu'na yönelik suikastı gerçekleştirdiği iddia edilen isimlere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. O dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan MAK Alay Komutanı Levent Göktaş, birimde çalışan Tarkan Mumcuoğlu, İstihbarat Şube Müdürü Fikret Emek, Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal, Kamil Metin, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

5 kişinin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltı kararı verilenler arasında emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın da olduğu ancak adresinde bulunamadığı belirtildi.

MİT operasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen eski özel kuvvetçi Nuri Gökhan Bozkır savcılık ifadesinde, o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin 2002 Kasım ayı ortalarında kendisini çağırarak, örtülü bir görev kapsamında Hablemitoğlu’nu hedef olarak bildirdiğini ve kendisinden Portakal Çiçeği Sokak'ta keşif yapmasını istediğini anlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 2002 yılında MAK Alay Komutanı olan ve Ergenekon davasında 5 yıl tutuklu kalan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın emir subayı Mehmet Narin'in gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınarak tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Emir subayı Narin tutuklanmıştı

Bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alınan Levent Göktaş'ın emir subayı Mehmet Narin ifadesinde şunları söylemişti: "2002 yılında birlik dışına çıktığımda Levent Göktaş'ın isteği üzerine kendisine kullanması için adıma kayıtlı kontörlü hat aldığımı biliyorum. Ancak şu an bu numaraları hatırlamıyorum"





İfadesinde Aydın Kösem'i tanıdığını söyleyen Narin "Aydın bey denilen kişiyi Levent Göktaş'tan dolayı tanıyorum. Levent Göktaş'ın özel aracının şoförlüğünü yaptığım dönemde Emek 1 Caddesi'nin başında bu kişiye ait olduğunu söylediği ofise kendisini bırakmamı istemişti. Yine bazı zamanlarda kendisini bu ofisten almamı istemişti. Levent albayımla konuşurken bana, 'Bunlar maden işleriyle uğraşıyor. İşleri çok zor' demişti" dedi.







Cinayet gününü anlattı

Narin cinayet gününe ilişkin ise "Levent Göktaş beni aradı. Yanına çağırdı. Yanına gittiğimde bana kendisiyle ilgili hazırlanmış CV'leri verdi. Konya iline gideceğimizi belirtti. Kendisi daha öncede bana MİT Müsteşarlığına aday olduğumu bahsetmişti. Konya iline CV'lerle gideceğimizi, burada dönemin Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile görüşeceğimizi CV'leri vereceğimizi söyledi. Kendisi şahsi aracını kullandı. Yanında Arzum Okutan isimli bir kadın, arkada da ben olacak şekilde Konya'ya gittik. Konya ilinde Hilton oteline gittik. Ben ve bayan arkadaşına lobide oturmamızı söyledi. Kendisi otelin başka bir bölümüne CV'lerle gitti. Bir süre sonra yanımıza geldi. 'Konya'ya gelmişken Antalya'ya gidelim. Dışişlerinde diplomat olan bir arkadaşım gelmiş. Onu ziyaret edelim ' dedi. Antalya'ya gittik. Otele yerleştik. Ben oteldeyken Levent Göktaş'ın kiminle görüştüğünü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.