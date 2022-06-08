Ergenekon sanığı Levent Göktaş'a Hablemitoğlu suikastından gözaltı kararı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Hablemitoğlu'na yönelik suikastı gerçekleştirdiği iddia edilen isimlere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. O dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan MAK Alay Komutanı Levent Göktaş, birimde çalışan Tarkan Mumcuoğlu, İstihbarat Şube Müdürü Fikret Emek, Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal, Kamil Metin, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
5 kişinin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltı kararı verilenler arasında emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın da olduğu ancak adresinde bulunamadığı belirtildi.
MİT operasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen eski özel kuvvetçi Nuri Gökhan Bozkır savcılık ifadesinde, o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin 2002 Kasım ayı ortalarında kendisini çağırarak, örtülü bir görev kapsamında Hablemitoğlu’nu hedef olarak bildirdiğini ve kendisinden Portakal Çiçeği Sokak'ta keşif yapmasını istediğini anlatmıştı.
Soruşturma kapsamında 2002 yılında MAK Alay Komutanı olan ve Ergenekon davasında 5 yıl tutuklu kalan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın emir subayı Mehmet Narin'in gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınarak tutuklandığı ortaya çıkmıştı.
Emir subayı Narin tutuklanmıştı
Bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alınan Levent Göktaş'ın emir subayı Mehmet Narin ifadesinde şunları söylemişti: "2002 yılında birlik dışına çıktığımda Levent Göktaş'ın isteği üzerine kendisine kullanması için adıma kayıtlı kontörlü hat aldığımı biliyorum. Ancak şu an bu numaraları hatırlamıyorum"
İfadesinde Aydın Kösem'i tanıdığını söyleyen Narin "Aydın bey denilen kişiyi Levent Göktaş'tan dolayı tanıyorum. Levent Göktaş'ın özel aracının şoförlüğünü yaptığım dönemde Emek 1 Caddesi'nin başında bu kişiye ait olduğunu söylediği ofise kendisini bırakmamı istemişti. Yine bazı zamanlarda kendisini bu ofisten almamı istemişti. Levent albayımla konuşurken bana, 'Bunlar maden işleriyle uğraşıyor. İşleri çok zor' demişti" dedi.
Cinayet gününü anlattı
Narin cinayet gününe ilişkin ise "Levent Göktaş beni aradı. Yanına çağırdı. Yanına gittiğimde bana kendisiyle ilgili hazırlanmış CV'leri verdi. Konya iline gideceğimizi belirtti. Kendisi daha öncede bana MİT Müsteşarlığına aday olduğumu bahsetmişti. Konya iline CV'lerle gideceğimizi, burada dönemin Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile görüşeceğimizi CV'leri vereceğimizi söyledi. Kendisi şahsi aracını kullandı. Yanında Arzum Okutan isimli bir kadın, arkada da ben olacak şekilde Konya'ya gittik. Konya ilinde Hilton oteline gittik. Ben ve bayan arkadaşına lobide oturmamızı söyledi. Kendisi otelin başka bir bölümüne CV'lerle gitti. Bir süre sonra yanımıza geldi. 'Konya'ya gelmişken Antalya'ya gidelim. Dışişlerinde diplomat olan bir arkadaşım gelmiş. Onu ziyaret edelim ' dedi. Antalya'ya gittik. Otele yerleştik. Ben oteldeyken Levent Göktaş'ın kiminle görüştüğünü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
LEVENT GÖKTAŞ KİMDİR?
"Karapara aklamak" ve "dolandırıcılık" suçlaması ile ABD'de hakkında dava açılan ve Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte anılan Kıraça Holding'in kurucusu İnan Kıraç, "Korkmaz'ın kendisinden 45 milyon dolar istediğine" dair iddialar karşısında kritik isim olarak avukatı Mustafa Levent Göktaş'ı işaret etmişti. Öte yandan SBK Holding, Silcolux şirketi vasıtasıyla Kıraça Holding ve Karsan'daki hisselerini İnan Kıraç hesabına avukatı Mustafa Levent Göktaş'a devretmişti. Göktaş ise devir işlemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sezgin Baran Korkmaz ve İnan Kıraç karşılıklı alacaklar için icra takibi başlatmıştı. Daha sonra uzlaşarak bu icra takip işlemini karşılıklı olarak kaldırdık. Yapılan anlaşmayla da Sezgin Baran Korkmaz sahibi olduğu Silcolux şirketinin Kıraça Holding ve Karsan'daki hisselerini İnan Kıraç'a devretti. Yani Kıraça Holding ve Karsan'ın yüzde 100 hisseleri İnan Kıraç'a geçmiş oldu" demişti. Son dönemde ise Necip Hablemitoğlu suikastında adı geçmeye başlayan Göktaş, verdiği demeçte Başbakan Abdullah Gül'e MİT Müsteşar Yardımcılığı görevi için CV vermek istediğini, ancak görüşemediğini söylemişti.