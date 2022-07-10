Ergenekon sanığı Üçok ve avukat Ülgen, silah şirketlerinin internet sitesini kapattı

Avukat Vural Ergül, Ergenekon ve Balyoz davalarından yargılan Ahmet Zeki Üçok ve avukat Celal Ülgen’in ortak olduğu silah şirketinin internet sayfasını kapattığını duyurdu. Ergül, ikilinin silah şirketi kurduğunu ticaret sicil gazetesindeki bilgileri paylaşarak kamuoyuna açıklamıştı.







KURDUKLARI ŞİRKETİN ADI SUN SAVUNMA

Ergenekon ve Balyoz davası sanıklarından emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ile avukat Celal Ülgen’in ortak olduğu silah şirketi internet sayfasını kapattı. Avukat Vural Ergül sosyal medya hesabından ikilinin kurduğu silah şirketinin ticaret sicil gazetesindeki bilgilerini paylaşmıştı. Sun Savunma Teknoloji ve Danışmanlık Şirketi’ni 2015’te kuran Üçok, şirketi ile dünyanın en önemli balık ihracatçılarından biri durumundaki Moritanya‘dan, Türkiye’ye balık getirmeye başladı.





ŞİRKETİN FAALİYETİ SİLAH ALIM SATIMI

Avukat Vural Ergül, Celal Ülgen’e seslenerek, “Avukatın, kurucusu ve ortağı olduğu şirkette; “Yurt içi-dışı, silah ve yan sanayide yeni ürünlerin gelişmesine katkıda bulunmak, silah ve yan sanayi ürün ve sistemlerinin iç ve dış ticaretiyle, alım satımını yapmak” kutsal Avukatlık mesleği ile bağdaşır, yakışır mı?” sorusunu yöneltmişti.





SUSKUNLUĞA GÖMÜLEN İKİLİ ŞİMDİ DE SİTEYİ KAPATTI

Ergül, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımda, “Kurucu ortaklar olduğu “seküler silah şirketi” ile ilgili iddialarımı kamuoyu ile paylaştıktan sonra önce şirketteki ortaklığını inkar eden daha sonra belgeler karşısında suskunluğa gömülen Celal Ülgen ve Ahmet Zeki Üçok’un http://sunsavunma.com internet sitesini kapattı!” dedi.











