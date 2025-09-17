Samanyolu Haber /Gündem / Ergenekon sanığı Üçok'a askeri tesislerden sonra sağlık ocağı da yasaklandı /17 Eylül 2025 09:51

Ergenekon sanığı Üçok'a askeri tesislerden sonra sağlık ocağı da yasaklandı

Bamya lakaplı Ergenekon sanığı emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok'a askeri sağlık ocağı yasağı getirildi. Geçtiğimiz aylarda askeri sosyal tesislere girmesi de yasaklanan Üçok Danıştay'a dava açtı.

Hipnoz ve işkence iddialarıyla geçtiğimiz yıllarda gündemden düşmeyen emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok gittiği Fenerbahçe Orduevi'ndeki askeri sağlık ocağında büyük bir şok yaşadı. Üçük'un askeri sağlık ocağına girişinin de yasaklandığı ortaya çıktı. 

Hakkındaki birçok dava sebebiyle 4 yıl 10 ay hapis yatan ve geçtiğimiz aylarda askeri sosyal tesislerine girişi yasaklanan emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok’un şimdi de sağlık ocağına girişi yasaklandı.

İlaçlarını almak için Fenerbahçe Orduevi içinde bulunan sağlık ocağına girmek isteyen Üçok, yasaklı olduğu sosyal tesislere girmeyeceğini belirttiği halde içeri alınmadı.

Cumhuriyet’e konuşan ve kalbinde beş stent bulunduğunu belirten Üçok, “Kalp hastasıyım. Raporla alınan ilaçlarımı askeri sağlık ocağından alıyordum. Orduevi nizamiyesindeki görevli askere sosyal tesislere girmeyeceğimi, sosyal tesislerden uzakta bulunan sağlık ocağından ilaçlarımı alacağımı söyledim. Bir telefon trafiği yaşandı ve 15 dakika sonra içeri alınamayacağım belirtildi” dedi.

Yaşananlara tepki gösteren Üçok giriş yasağı için Danıştay'a dava açtı. 
