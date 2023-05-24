Ergenekon'dan çift taraflı ayar

NURULLAH KAYA





14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin ilk turunda büyük bir hileyle yüzde 5 oy aldırılarak dikkatleri üzerinde toplayan Sinan Oğan, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını açıkladı. Kimileri Sinan Oğan’ın sözde milliyetçiliğine ve geçmişteki söylemlerine aldanarak böyle bir karar alamayacağını ilk turdan hemen sonra ifade etmişti. Sinan Oğan’ın bu kararı ve satılık biri olduğunu ilk turdan bir gün sonra yazdığım analizde belirttiğim için bu beni hiç şaşırtmadı.





Oğan gibi eğer Muharrem İnce’de seçime katılmış olsaydı ikinci turda büyük ihtimal Erdoğan’ı destekleyecek isimlerden biriydi. İnce’nin ilk turdaki misyonu CHP’nin oylarını bölmekti. İnce, üzerindeki yoğun baskılardan ve misyonunu kısmi olarak tamamladığı için adaylıktan son anda çekildi. Şuan pusuda bekleyen İnce, Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu kaybetmesi halinde CHP’yi karıştırabilecek başka bir planın içinde yer alma olasılığı taşıyor. İnce ince örülen kumpasları bir tarafa bırakıp asıl konumuza dönelim.





Sinan Oğan’ı yakından tanıyanlar onun MİT ve Ergenekon’la bağlantılarını çok iyi bilirler. Oğan’ın adaylığıyla ilgili birçok kişi seçim öncesinde MHP’nin oylarının bölünüp Erdoğan’a ve MHP’ye büyük darbe vurulacağı yorumlarını yapıyordu ancak tarihi oy hırsızlığıyla bu durumun tam tersi ortaya çıktı. Erdoğan’ın yanındaki Devlet Bahçeli’ye kızan ama eli CHP’ye oy vermeye gitmeyen milliyetçi muhafazakar bir kesim Oğan’a yöneldiği bir gerçek ancak bu kesinlikle yüzde 5 değildi. Siyasi rüzgarı iyi hesaplayan Ergenekon ve Erdoğan piyasaya sürdükleri aktörleri Oğan’ın arkasındaki bu rüzgarı YSK’nın da üflemesiyle yüzde 5’lik küçük bir fırtınaya çevirmesini bildiler. Buradaki asıl fırtına Erdoğan’ın aldığı yüzde 49’u yüzde 5’e eklediğinizde ortaya çıkıyor. Bahçeli’nin akıllara ziyan bakkal hesabına hepimiz gülmüştük. Anadolu insanı derin hesaplar yapamaz ama basit hesaplar her zaman kafasına yatar, çünkü kolaydır. Şimdi de benzer ve çok basit bir hesap yapılacak gibi görünüyor; “Kardeşim 49+5 ne yapar, 54. İşte size 2. turun galibi!” hesap bu kadar kolay olunca zeka seviyesi çok düşük olan insanımızın da olayları anlaması ve kabullenmesi çok kolay oluyor.





Ergenekon’un CHP içindeki Truva eşeklerinin kimler olduğu ilk turda ortaya çıkmıştı. Ancak bu mayın eşekleri misyonlarını tamamlayıp kenara çekildiler. Malum önemli olan mayının patlaması. Ancak Ergenekon’un ince operasyonları bitmez. Onlar her zaman işi sağlama almayı ister. Ya olağanüstü bir durum olur da destekledikleri Erdoğan kazanamazsa! İşte bunun için CHP’nin içinde derinden derine yapılanan Ergenekon, sahadaki elemanlarından bir diğeri olan Ümit Özdağ’ı da başarılı bir operasyonla Millet İttifak’ının içine ikinci tur öncesi dahil etmiş oldu. Özdağ, Kılıçdaroğlu’yla yaptığı ikili masa toplantısından kalkar kalmaz içişleri bakanı olacağı imasını bile yaptı. Özdağ’ı milletvekili olduğu dönemlerde bir müddet yakından takip etme ve tanıma fırsatı bulmuştum. Özdağ, Ergenekon davalarında ve sonrasında amasız fakatsız Ergenekoncuları savunan hatta akıl üreten önemli bir figür. Süleyman Soylu ve Efkan Ala’nın iç işleri bakanlığı Türkiye’nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Ancak şunu size net olarak söyleyebilirim ki eğer muhalefet iktidar olursa ve bir yanılgıya düşer de Özdağ’ı içişleri bakanı yaparsa Türkiye, Ala ve Soylu’yu mumla arar. Sözün özü, siyasete şekil verenler hem Cumhur İttifakı'na hem de Millet İttifakı'na iyi ayar veriyor.



