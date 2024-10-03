Eric Adams soruşturmasında yeni gelişme

“Savcılar görevlerini kötüye kullanmaktan yaptırımlarla karşı karşıya”

Soruşturmayı yürüten savcılar, Adams ve etrafındaki kişilerle ilgili yeni yolsuzluk suçlamalarının da yer alacağı ek iddianamelerin hazırlanabileceğinin ve davaya yeni sanıklar eklenebileceğinin sinyalini verdi.Savcılar, Adams ile ilgili birbirleriyle bağlı farklı soruşturmaların kapsamları genişletilerek halen devam ettiğini kaydetti. Duruşmada, yargıç davanın duruşma takvimiyle ilgili tarafların görüşlerine başvurdu.Adams, duruşmayı sanık bölümünde hiçbir söz almadan izledi, mahkeme binasına girişi ve çıkışında gazetecilerin davayla ilgili sorularını da yanıtlamadı.Soruşturmayı yürüten New York Güney Bölgesi Başsavcılığı adına konuşan Savcı Yardımcısı Hagan Scotten, geçen hafta hakkındaki beş ayrı suçlamayı da kabul etmeyen Adams’a yönelik ek suçlamaların da hazırlanacak yeni iddianamelerde yer alabileceğine dikkat çekti.Savcı Yardımcısı Scotten hakim Dale Ho’ya, yolsuzluklarla ilgili farklı soruşturmalar yürüttüklerini ve ellerinde ciddi kanıtlar olduğunu söyledi.Scotten, Adams’ın Türk Hava Yolları’yla ilgili uçuş kayıtlarında, uçuş bedellerinin ödendiğini kanıtlamak için bazı küçük ödemeler yapıldığını ancak Adams'ın uçuşlar için ödeme yapmadığını ya da değerinin çok altında bedellerle sınıf yükseltmesi yaptığını tespit ettiklerini belirterek, “bir illüzyon yaratmak istediler” ifadesini kullandı.Savcı yardımcısı Scotten, ellerinde soruşturmayla ilgili bulunan kanıtlarla ilgili “Elimizde ekonomi sınıfı bir bilet için birkaç yüz dolar ödediğini gösteren Türk Hava Yolları kayıtları var. Banka, kredi kartı ve telefon kayıtları, kampanya finansman başvuruları, yazışmalar, e-postalar ve mesajlar var. Naylon bağış yapan, komplo içinde yer alan kişiler arasında seyahat ve kampanya bağışlarıyla ilgili bazı yazışmalar da var. Bunların tamamı Türkçe yazışmalar” diye konuştu.New York Belediye Başkanı Adams, avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, iddianamede yer alan aleyhindeki “rüşvet” suçlamasının düşürülmesini talep etti.Yeni duruşmanın 1 Kasım tarihinde yapılacağını açıklayan hakim, savcılığın davayla ilgili iddialarını 18 Ekim, Adams’ın avukatlarının da dilekçelerini 25 Ekim tarihine kadar sunmalarını istedi.Adams'ın avukatlarından Alex Spiro, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada savcıların yeni iddianame hazırlığında olmasını “Mahkemeye sundukları iddianamenin tutar bir yanı yok. Şimdi çaresiz kaldılar; yeni iddianame hazırlığındalar. Davanın reddedilmesi ve görevlerini kötüye kullanmaktan yaptırımlarla karşı karşıya kaldılar” dedi.