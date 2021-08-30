Eric Clapton yeni şarkısı ile sevenlerini ikiye böldü

İngiliz gitarist Eric Clapton’ın geçen hafta yayınladığı “This Has Gotta Stop” (Bu Artık Bitmeli) isimli şarkısı hayranları arasında tartışma yarattı.



Son dönemde aşı karşıtı şarkılar kaydeden ve sokağa çıkma yasakları ve kısıtlama kararlarını eleştiren 76 yaşındaki Clapton’ın yeni şarkısı kısa bir sürede gündem oldu.



Şarkıda, “Ben artık bu saçmalığı kaldıramayacağım/ Çok ileri gitti/ Benim ruhumu almak istiyorsun/ Gelip kapımı kırman gerek” denilirken şarkının devamında ise, “Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyorum/ Yasaları yıkmaya başladığın/ Ellerimi hareket ettiremiyorum/ Ter içinde kalıyorum” deniliyor.



Şarkının doğrudan sokağa çıkma kısıtlamaları ve aşılara karşı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmazken, Clapton geçen ay “aşı pasaportu zorunluluğu” getiren konser alanlarında konser vermeyeceğini söylemişti.



Clapton ayrıca Covid-19 aşısı olduktan sonra yan etkilerin çok ciddi olduğunu ve ikinci dozdan sonra elleri ve ayaklarında hissizlik meydana geldiğini öne sürmüştü.



Clapton’ın hayranları ise ünlü müzisyenin bu konudaki şarkısını eleştirdi. Bazı hayranları Eric Clapton’ın İngiliz hükümetinin aşı pasaportu zorunluluğu kararını eleştirmesinin yanlış olduğunu söyledi. Sosyal medyada yazan diğer Clapton hayranları ise ünlü sanatçıya destek verdi.