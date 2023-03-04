Samanyolu Haber /Dünya / Ericsson, IŞİD ile bağlantılı davada 200 milyon dolar ödeyecek /04 Mart 2023 11:36

Ericsson, IŞİD ile bağlantılı davada 200 milyon dolar ödeyecek

İsveçli telekom ekipmanı devi Ericsson, Irak'ta Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantılı bir yolsuzluk davasını çözmek için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) adalet sistemine 206.7 milyon dolar ceza ödeyecek.

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Grup tarafından yapılan açıklamada, "Ericsson 206.7 milyon dolar ceza ödeyecek" denildi.

Bu uzlaşma, Aralık 2019'da imzalanan ve grubun diğer beş ülkedeki (Cibuti, Çin, Vietnam, Endonezya ve Kuveyt) yolsuzluk kovuşturmalarını kapatmak için ABD adaletine bir milyar dolar ödediği uzlaşma anlaşmasını da ("Ertelenmiş kovuşturma anlaşması", DPA) sonlandırıyor.

Varılan uzlaşmanın, Ericsson'un, ABD adalet sistemine, rüşvet iddialarına ilişkin bir iç soruşturmanın sonuçlarını vermemesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Ericsson'un IŞİD'e rüşvet verdiği iddialarına soruşturma: 'Birkaç çalışan işten çıkarıldı'
"Bu karar, DPA'ya yol açan tarihi suistimalin keskin bir hatırlatıcısı" diyen şirketin tepe yöneticisi Börje Ekholm, "Derslerimizi aldık ve şirket kültürümüzü dönüştürmek için önemli bir yolculuğa çıktık" açıklamasında bulundu.


İç soruşturma özellikle IŞİD tarafından kontrol edilen bölgelerde karayolu taşımacılığı için yapılan ve Irak topraklarının bir kısmını kontrol ettiği dönemde örgüte ödendiğinden şüphelenilen para transferlerini mercek altına alıyor.

Ericsson daha önce de farklı ülkelerdeki rüşvet iddialarını kabul etmiş ve yolsuzlukla mücadele için çaba sarf ettiğini duyurmuştu.

Şubat 2022'de İsveç merkezli teknoloji şirketinin, IŞİD'e dolaylı yoldan rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili soruşturma geçirdiği ortaya çıkmıştı.
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