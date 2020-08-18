Samanyolu Haber /Gündem / Erik kavgasında 3 ölü! /18 Ağustos 2020 16:01

Erik kavgasında 3 ölü!

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bahçede erik toplayan çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca 3 kişi hayatını kaybetti. Kavgada 1 kişi yaralandı.

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Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Çakmaközü Mahallesi'nde bahçede erik toplayan Kaya ve Özmen ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. 

Kavgaya aileler de dahil oldu. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Reşit Kaya (51) ile çocukları Sezgin (22) ve Selman Kaya (16) öldü, Ramazan Özmen yaralandı. 

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Özmen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Ölen baba ve oğullarının cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

7 kişi gözaltına alınırken Özmen ailesi mahalleden ayrıldı.

?Adli Tıp Kurumu’nun önünde cenazeleri bekleyen Reşit Kaya’nın kardeşi Metin Kaya, kavganın çocukların kavgası nedeniyle çıktığını söyledi. 

Kaya, “Ağabeyimin evinin önüne gelen Sebahattin ve Ramazan Özmen, telefon açarak ‘Çıkın dışarı’ demişler. Ağabeyim ve çocukları dışarı çıkarken ateş açıp onları öldürüyorlar.” dedi.
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