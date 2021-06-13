Samanyolu Haber /Spor / Eriksen kalp masajından sonra hayata döndü /13 Haziran 2021 00:51

Eriksen kalp masajından sonra hayata döndü

EURO 2020’de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında, Danimarklı oyuncu Eriksen hareketsiz şekilde yerde kaldı. Sağlık görevlileri Eriksen’e kalp masajı uygulamaya başladı. Yaklaşık 10 dakika devam eden müdahalenin ardından, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu gösteren bir fotoğraf servis edildi. UEFA’dan yapılan açıklamada, Eriksen’in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.

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EURO 2020’de B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında oldukça endişe verici anlar yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında, 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, herhangi bir müdahale almadan hareketsiz bir şekilde yere yığıldı.

Eriksen’in yanında bulunan oyuncular, acil olarak sağlık görevlilerinin müdahalede bulunması için çağrı yaptı.

Sağlık görevlileri, Eriksen’in yanına geldikten çok kısa bir süre sonra oyuncuya kalp masajı uygulamaya başladı.

Kalp masajı sırasında Danimarkalı oyuncular, Eriksen’in ve sağlık ekibinin etrafında birbirlerine sarılarak bekledi.



Yaklaşık 10 dakika sonra Eriksen, içeri alındı. İçeri alınırken, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu gösteren bir fotoğraf servis edildi. Fotoğrafta sol elini alnına götüren Eriksen'e, oksijen maskesi takıldığı görüldü.

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UEFA’dan yapılan açıklamada, Eriksen’in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Danimarka Futbol Federasyonu da Eriksen'in uyandığını ve tetkiklerin sürdüğünü duyurdu.
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