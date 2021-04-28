Erime tam gaz! Bir ayda %9 rezerv daha buhar oldu

TCMB tarafından, Mart 2021 dönemine ilişkin 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri' verileri yayımlandı.







Buna göre, resmi rezerv varlıkları martta bir önceki aya kıyasla yüzde 9 azalarak 86.7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 12.9 azalarak 46.2 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4.3 gerileyerek 38.9 milyar dolar oldu.





Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) martta bir önceki aya göre yüzde 12.5 azalarak 26.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 21.4 milyar doları anapara, 5.4 milyar doları faizden oluştu.







BUHARLAŞAN 128 MİLYARIN ÜSTÜNE ERİME DEVAM ETTİ





Merkez Bankası'nın açıkladığı 86,7 milyar dolarlık rezerv, brüt rezerv olarak biliniyor. Bu rezervden swap yoluyla alınan borçlar ve yükümlülükler çıkıldığında ve altın hesapları düşüldüğünde bankanın elinde eksi (-)50 milyar dolar civarı rezervi bulunuyor. Bu, bankanın elinde kendisine ait rezerv kalmadığını gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TCMB Eski Başkanı Murat Uysal döneminde dövizin yükselişini durdurmak için rezervler başta yabancılar olmak üzere isteyen herkese ucuz fiyattan satılmıştı. Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" kampanyasına muhatap olan rezerv satışına iktidar her seferinde farklı cevaplar vermişti.