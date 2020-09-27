Samanyolu Haber /Eğitim / Eringerfeld Okulları belletmenleri destek bekliyor /27 Eylül 2020 14:43

Eringerfeld Okulları belletmenleri destek bekliyor

Almanya'da 7’den 70’e herkesin takdirini toplayan Eringerfeld Okulları, belletmenleri ile „Deutscher Engagementpreis“ yarışmasına katılıyor. Yaptıkları gönüllülük faaliyetleri ile gençlere destek olan belletmenler 380 proje arasında birinci olma hedefinde.

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Gönüllülük esası dahilinde yapılan çalışmaların yer aldığı projeye, yurtlar bünyesinde çalışan Eringerfeldli belletmenler de katılıyor.
Eringerfeld Okulları’na ait yurtlarda görev alan belletmenler, yaptıkları çalışmalarda yurt öğrencilerinin derslerinde başarılı olmalarına, sosyal hayata uyum sağlamalarına ve yaptıkları kültür gezileriyle öğrencilerin yaşadıkları şehirleri, tarihlerini tanımalarına vesile oluyorlar.

Gençlere destek oluyorlar

Okul yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda şunları dedi: ”Öğrencilerin zamanlarını daha anlamlı değerlendirmelerine, planlı yaşamalarına, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlayan belletmen gençlerin çalışmaları, tarafından takdirle karşılanıyor. Bu tür fahri çalışmaların toplumda yayılması ve teşvik görmesi için bu projelerin geniş kitleler tarafından tanınması önem kazanıyor.”

380 proje yarışacak

15 Eylül- 27 Ekim tarihleri arasında oy verilebilecek yarışmada yaklaşık 380 proje ödül kazanmak için yarışacak. Birinci olan proje veya şahıs, 10 bin Euro ile ödüllendirilecek. Ayrıca ilk 50‘ye giren katılımcılar Berlin’de ücretsiz eğitim imkanına kavuşacaklar.

Aşağıdaki adımları izleyerek projeye destek verebilirsiniz.
2. Açılan sayfada arama bölümüne aranacak kelime olarak Mentoring yazınız.
3. Ehrenamtliches Mentoring bölümünde “jetzt abstimmen” tıklayıp bilgilerinizi giriniz.
4. E-posta adresinize Deutsches Engagementpreis’tan gelen linke tıklayıp kullandığınız oyunuzu onaylatın.
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