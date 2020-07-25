Eringerfeld Okulları göçmen çocuklara özel yaz programı yaptı

YASİN YILDIRIM / Eringerfeld







İki hafta boyunca iki farklı öğretmen nezaretinde yapılan programa 22 göçmen öğrenci katıldı. Sınıf ortamında yapılan derslerin yanı sıra öğrenciler çevreyle de temas kurup hem pratik yaptılar hem de sosyal aktivite imkanı buldular. Öğrencilerin rahat etmesini sağlamak amacıyla öğrenciler iki hafta boyunca okulun yurdunda yatılı kalıp akşamları da eğlenceli programlarla geçirdiler.





Bu faaliyetlerden biri de orman yürüyüşü ve çöp toplamaydı.



Bakanlığın Korona nedeniyle mart ayında okulların kapanmasıyla oluşan eğitim açığını kapatmak maksadıyla onay verdiği projede Almanya’ya gelmek zorunda kalan öğrencilere kapılarını açan Eringerfeld Okulları’nın Genel Müdürü, bu öğrencilere yaşadıklarından sonra sahip çıkmanın ve destek olmanın gerekli olduğuna inançları ve bunu görev olarak addeddikleri için programı gerçekleştirdiğini belirtti.

Her gün sabah 08.55’te başlayan dersler 16.35’e kadar devam etti. B1 seviyesinde ders kitabını takip eden öğrenciler iki haftanın sonunda teste tabi tutuldular. Test sonucuna göre öğrencilerin yazma ve konuşma düzeyleri tespit edildi. Ayrıca öğrencilerden Almanya hayatı ile ilgili birer kompozisyon yazmaları istendi. Yazdıkları kompozisyon ve test sonuçlarına göre kazanan öğrencilere iki haftanın sonunda düzenlenen programla ödülleri takdim edildi.

Ayrıca çocuklar yazdıkları kompozisyonları misafirlerin ve anne babalarının huzurunda okuma imkanı buldular. Programın diğer katılımcı öğrencileri ise sahneye gelerek misafirlere ve anne babalarına duygularını Almanca ifade ettiler.

24 Temmuz tarihinde düzenlenen kapanış programında tüm katılımcılara yönetici Murat Yazgı tarafından katılım sertifikası ve Almanca okuma kitapları hediye edildi.

Öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde hazırladıkları “99 Luftballon” şarkısını okumasıyla program sona erdi.