Eringerfeld Okulları Sanat Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Resim, kolaj ve maket olmak üzere 3 farklı kategoride öğrenciler ayakkabı üzerine yaptıkları başarılı çalışmalarla hünerlerini sergiledi. Yarışmada öğrencilerin sanatsal yönlerinin ön plana çıkarılması amaçlandı.







Eringerfeld Okulları’nın fuayesinde yapılan ödül dağıtımına yarışmada dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı, burada takdim edilen ödüllerini aldılar. Korona nedeniyle toplu tören düzenlenmezken, farklı gün ve saatlerde okula gelen öğrenciler ödüllerini okul yetkililerinin ve organizatörlerin elinden aldı.





Bu yılki yarışmada en çok dereceye giren ödülle katılım gösteren okul olan Brillon Gymnasim Petrinum, Okul Ödülü’nün (Schulpreis) sahibi oldu. Bunun yanında her kategoride birinci olan öğrenciye 200 Euro, ikinci olan öğrenciye 100 Euro, üçüncü olan öğrenciye 50 Euro ve dördüncü olan öğrenciye ise 25 Euro para ödülü verildi.





Oganizasyon heyeti Kategori A (1.ve 2.sınıflar), Kategori B (3.ve 4.sınıflar), Kategori C (5.ve 6.sınıflar)‘da ilk 20 öğrenciyi ödüllendirerek öğrencileri ve çalışmalarını onore etti.





İlk 4’te öğrenciler para ödülünün yanı sıra sertifika, kalemlik, defter, anahtarlık, ayakkabı bağcığı ve Puzzle oyunundan oluşan hediye paketi alırken 5 ile 20.sıralarda yer alan öğrenciler de sertifika ve derecelerine göre çeşitli hediyeler aldılar.





Katılımı ve ödülü bol olan bu seneki yarışmada kategorilerinde 1., 2. ve 3. olan çocukların isimleri şöyle:





1. Olan öğrencilerin isimleri

Nele Brinkmann



Phlipp Menneken

Lina Oberlissen





2. Olan öğrenciler

Paul Arp



Marlene Soer

Ben Krefeld





3. Olan öğrenciler

Lennon Scholey



Klasse 4A Nikolausschule

Jesaja Moreno-Steinhoff





Yarışmanın organizatörlerinden aynı zamanda Eringerfeld Okulları Resim ve Sanat Öğretmeni Ulrike Osterholz öğrenciler ve ebevenyler ile tanışmaya ve kaynaşmaya vesile olan bu anlamlı sanat yarışması için yaptığı açıklamada: „Bu sene Zieh dir den Schuh an“ konulu sanat yarışmamız katılım açısından da katılan eserlerin kalitesi açısından da doyurucuydu. Katılan eserlere baktığınızda öğrencilerin üretkenliğini hemen fark edebiliyordunuz. Organizasyon heyeti ve jüri olarak eserlerin kalitesinden çok etkilendik. Yeni bir konuyla yaz tatilinden sonra tekrar bir araya geleceğiz.“ dedi.





Bu arada sanat yarışmasına "Volksbank Beckum-Lippstadt" ve "Sparkasse Geseke" sponsor oldular.



YASİN YILDIRIM