Eringerfeld'li öğrencilerden kadınlar günü kutlaması

YASİN YILDIRIM / Eringerfeld







Eringerfeld Okulları’ndan Dünya Kadınlar Günü kutlaması





Öğrencilerin kendi gayretleriyle hazırlanan programda çocuklar başta Okul Müdiresi Katrin Spotowski‘ye öğrencilere atfen bir buket çiçek, okuldaki bütün kadın öğretmen, personel ve öğrencilere çikolata hediye ettiler. Saat 10.20’de başlayan kutlama programına Okul Öğrenci Temsilcisi Elyesa İpek okulların işletmecisi dernek olan Regenbogen Bildungs Werkstat e.V adına tüm personel ve öğrencilere yönelik bir konuşma yaptı, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.





Elyesa İpek yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kıymetli Öğretmenlerimiz, okulumuz çalışanları ve sevgili öğrenci arkadaşlarım,

Bugün 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar için yasal ve sosyal eşitlik talebine dikkat çekmek için Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 1910'da kutlanmaya başlanan bir gün ve o günden bu güne her yıl 8 Mart'ta düzenli olarak kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da kadınların toplum ve aile için önemini anlatmaya ve buna dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bugün Almanya'da kadınların en önemli taleplerinden biri, aynı iş için erkekler kadar kadınların da aynı oranda maaş almalarıdır. Dünyanın dört bir yanındaki çaresizlik ve çıkmaz içinde bulunan birçok kadının durumlarını değiştirmek için başka acil ihtiyaçlar da vardır. Korona salgını, dünyanın her yerindeki kadınların hangi hizmetleri yaptığını ve bu salgında hangi sorumluluğu taşıdıklarını bir kez daha bize çok açık şekilde gösterdi. Hastanelerde hemşirelik veya doktorluk gibi sistemin sağlıklı işlemesi adına gayret gösteren ve sistemi ayakta tutanlar genelde kadınlardır. Eğitim alanında ya da sosyal mesleklerde de kadınların üstün başarılarını görüyor ve bunları gözlemliyoruz.





Geleceğin annesi kıymetli arkadaşlarım ve değerli öğretmenlerim,





Dünya Kadınlar Günü, bütün kadın kahramanların, başarılı kızların, güçlü kadınların ve kriz yöneticilerinin günüdür. Bu nedenle bugün sizi özellikle onurlandırmak istiyoruz.Başardığınız ve hala başarabileceğiniz şeylerde zekisiniz, sevgi dolusunuz, şefkatliniz, sosyalsiniz, güçlü ve enerjiksiniz; kısacası yeriniz doldurulamaz. İyi ki varsınız!” diyerek, kadınların toplum için önemine dikkat çekti.





Okul Müdiresi Katrin Rapior-Spotowski işletme müdürlüğüne hitaben yaptığı konuşmada “Dünya Kadınlar Günü'ndeki minnettarlık sözleri ve ilgiden dolayı Eringerfeld okul topluluğundaki tüm bayan çalışanlar ve kız öğrencileri adına çok teşekkür ederim. Minnettarlığınız ve desteğiniz cesaret veryor. Umarım, gelecekteki fırsatların daha iyi algılanmasını ve kullanılmasını sağlamaya yardımcı olur. Mevcut durumda, korona nedeniyle tutmamız gereken uzak mesafeyi, duygusal olarak bu programla biraz azaltmış oldunuz.”