Eringerfeld'li öğrencilerden öğretmenlerine güller ve teşekkürler

Okul öğrenci temsilcisi Habib Mustafa Koca, öğretmenleri için hazırlamış olduğu konuşmayı okulun anons sisteminden öğretmenlere hitaben okudu.





Habib yaptığı konuşmada “Gün öğretmenlere teşekkür etme günü. Korona salgını döneminde öğretmenlerimizin değerini bir kez daha anlamış olduk. Bu salgın döneminde kendimizi sıkıntılı bir dönemin içinde bulduk ama öğretmenlerimizin gayretleriyle bu dönemi başarıyla atlattık. Hem uzaktan eğitim yöntemiyle hem ödevlendirmelerle bizleri eğitimsiz bırakmadılar hem de süreç hakkında bizleri ve ailelerimizi bilgilendirdiler. İçinden geçtiğimiz bu zor sürece rağmen görevinizi yapmaya devam ettiğiniz ve bizlerin gelişmemize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Salgın dönemi devam ediyor ve daha da süreceğe benziyor. Bu zor dönemi biraz disiplinli davranarak aşabiliriz. Yapmamız gereken mesafeyi korumak, temizliğe dikkat etmek ve maske taşımaktır. Bunların zor olduğunu biliyoruz. Ama birlik beraberlik içinde olur ve herkes üzerine düşeni yaparsa bu süreçten daha da güçlenerek çıkarız. Gelecekte bu günleri geri bıraktığımızda zorlukları birlikte aştığımızı ve bunu başarmada öğretmenlerimizin gayretlerinin yadsınamaz olduğunu göreceğiz.” dedi.





Bütün öğrenci ve öğretmenlerin aynı anda dinlediği konuşma beğeni toplarken tüm öğrenci ve çalışanlar konuşmayı alkışlayıp öğretmenlere desteklerini gösterdi.







4.ders saatinde yapılan kutlama sınıflarda devam etti ve öğrenciler yapılan konuşmanın ardından öğretmenlerine alkışlar eşliğinde hediyelerini sundular ve öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü’nü kutladılar. Yapılan programdan ve kutlamadan memnuniyetlerini dile getiren öğretmenler ise hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.





Katrin Rapior-Spotowski

Gymnasium Eringerfeld Okul Müdiresi ve Öğretmeni Katrin Rapior-Spotowski yaptığı açıklamada, “okulumuzda Dünya Öğretmenler Günü kutlama töreni okul sınıf temsilcileri tarafından organize edilmiş. Öğrenciler bu özel günü unutmadılar ve öğretmenleri için bir sürpriz hazırladılar. Öğretmen olarak öğrencilerimize bu güzel gün için teşekkür ediyoruz.” dedi.





YASİN YILDIRIM