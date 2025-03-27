Erişim engeli getirilen hesaplarla ilgili yeni gelişme: X AYM'ye başvurdu





Ne olmuştu?





Bilişim uzmanları: 'Dostlar alışverişte görsün' diye yapılan bir hamle

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter),Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabı engelleme emrine karşı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunduğunu açıkladı.X'in Küresel Hükümet İşleri'nden yapılan açıklamada gazeteci Metin Cihan, Hayko Bağdat ve Artı Gerçek internet sitesinin hesabının bu 126 hesap arasında olduğu bildirildi.Kullanıcıların ifade özgürlüğünün korunması için tüm yasal yolların kullanılacağının belirtildiği açıklamanın tamamı şöyle: "Dün, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ülke içerisinde Metin Cihan, Artı Gerçek, Hayko Bağdat gibi 126 hesabı engelleme emrine karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduk. X, kullanıcılarının küresel çapta ifade özgürlüğü haklarını korumaya kararlıdır ve kullanıcılarımızın ifade özgürlüğünü savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz."İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 100'den fazla kişinin gözaltına alınıp sonra da tutuklandığı 19 Mart'tan bu yana tepkiler ve protestolar devam ediyor.Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'teki kullanıcılar, gösterilerden görüntüler paylaşırken, aynı zamanda eylem çağrıları hakkında bilgi ediniyor.Ancak 19 Mart'tan bu yana X, Instagram, TikTok ve WhatsApp'a aralıklı olarak erişim kısıtlamaları getirildi. Ayrıca eski X'te bir dizi kullanıcının hesabı da askıya alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplamda '326 şüpheli hesap' tespit ettiklerini ve bunların 72'sinin yurtdışında olduğunu belirtmişti. Yerlikaya ayrıca 54 kişinin de sosyal medya paylaşımlarıyla gözaltına alındığı bildirdi.Tüm bunlar yaşanırken X'in sosyal medya hesaplarına kısıtlama kararlarını olduğu gibi uygulaması eleştiri konusu olmuştu.Üstelik bu eleştirilerden bazıları X'in yapay zeka sohbet botu Grok'tan geliyor.Kullanıcıların gönderilerin yorumlarına etiketleyerek çeşitli sorular yönelttiği Grok, bizim de konuyla ilgili bir sorumuza şu yanıtı vermişti: "X'in, protestoların organizatörleri gibi Türk hesaplarını askıya alması, Elon Musk'ın ifade özgürlüğü duruşuyla tutarsız görünüyor. Musk'ın ifade özgürlüğü savunuculuğuna rağmen, X, özellikle Türkiye'nin katı yasal ikliminde, direnişten ziyade yasal taleplere öncelik veriyor."Euronews Türkçe'nin ulaştığı bilişim uzmanları, X'in AYM başvurusundaki hesapların bir kısmının uzun süredir engelli olduğunu belirtti.Uzmanlar bu adımı son dönemde muhaliflere ait çok sayıda X hesabının engellenmesine gösterilen tepkiler üzerine atılmış 'göstermelik' bir adım olarak değerlendirdi.