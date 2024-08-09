Erişim engeli kararlarını savundu: 'Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.





BirGün'de yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, oyun platformu Roblox ve sosyal medya platformu Instagram "dijital faşizmi" şeklinde niteleyerek erişim engeli kararlarını destek verdi.Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türliye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram ve daha çok çocukların kullandığı oyun platformu Roblox'un erişime kapatılmasını değerlendirdi.Sosyal medya mecralarının çocukların gelişiminde etkili olduğunu belirten Tekin, Bakanlık olarak çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli 'önlemler' aldıklarını ifade etti.Tekin, şunları kaydetti:"Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir. Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz."İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz günü, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Instagram'a erişim engeli getirmişti. Instagram'ın kapatılması kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanırken hükümet yetkilileri ve platform temsilcileri arasında görüşmeler başlamıştı."Instagram"a getirilen erişim engeline ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, platformun Türkiye'nin talep ettiği koşulları yerine getirmediğini, çifte standart uygulandığını savunmuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin ölümüne ilişkin taziye mesajlarının engellendiği gerekçesiyle platformu "sansür" uygulamakla eleştirmişti.Instagram'ın yeniden erişime açılmasıyla ilgili görüşmeler sürerken çocuklar arasında popüler olan Roblox'a gelmişti. BTK'nin sitesinde yer alan bilgiye göre Roblox isimli oyuna Türkiye'de erişim yasağı getirildiği açıklanmıştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denilmişti.Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını yaratmalarına ve başkaları tarafından yaratılan oyunları oynamalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi oyun platformu.2006 yılında piyasaya sürülen ve özellikle çocuklarla gençler arasında popüler olan Roblox'un Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahip olduğu tahmin edilmektedir.