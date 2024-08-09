Samanyolu Haber /Gündem / Erişime engellenen Instagram ve hedefteki TikTok /09 Ağustos 2024 11:11

Erişime engellenen Instagram ve hedefteki TikTok

Instagram, Watpad ve Roblox yasakları sonrası dikkat çeken bir anket geldi. Buna göre, vatandaşların en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması belli oldu. Ayrıca, siyasi partilerin seçmenlerinin en çok hangi uygulamayı tercih ettiği de gözler önüne serildi.

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Siyasi partilerin seçmenlerinin hangi sosyal medya uygulamalarını kullandığı ortaya çıktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirmişti. Erişim engelinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un geçtiğimiz günlerde Instagram'ı hedef alan sözleri üzerine olması dikkat çekmişti. Instagram dışında, Watpad, Roblox da erişime engellenmişti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve AKP MKYK üyesi, halkın bu yasağı desteklediğini iddia ederek, TikTok’un da yasaklanması yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Seçimlere ve seçmen analizlerine yönelik anket çalıştırmaları ile bilinen ASAL Araştırma, sosyal medya yasakları gündemdeyken sıcağı sıcağına bir anket yayımladı. Ankete katılanlara sosyal medya uygulamalarından en çok hangilerini kullandıkları soruldu.

Ankete katılanların yüzde 30,5’i “Instagram” derken, yüzde 20,3’ü “Facebook” dedi. X (Twitter) diyenlerin oranı yüzde 18,6 olurken, YouTube diyenler de yüzde 14 oldu. Yayman’ın dün “Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir” dediği Tiktok’un diyenlerin oranı ise 7,4 olarak açıklandı.

Partilere göre seçmenlerinin en çok hangi sosyal medya aplikasyonunu kullandığı da belli oldu. AKP, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti seçmeninin ilk tercihi Instagram oldu. Seçmeni en çok Instagram kullan ilk üç parti de sırasıyla İyi Parti, Dem Parti ve MHP. CHP seçmeni, en çok TikTok kullanan seçmen oldu.
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