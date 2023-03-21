Erişimin engellerini duyuran internet sitesine de erişim engeli!

İfade Özgürlüğü Derneği‘nin EngelliWeb projesi kapsamında, 500'den fazla erişime engellenen haber ve web siteleriyle ilgili duyurularını yayınladığı web sayfası, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Rize Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Mart 2023 tarih ve 2023/1003 sayılı kararıyla tamamıyla erişime engellendi.







Hukukçu, akademisyen ve insan hakları aktivistlerinin bir araya geldiği İfade Özgürlüğü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren EngelliWeb erişime engellenen haber ve web siteleriyle ilgili duyuruları yorumsuz bir şekilde listeliyordu.



