Samanyolu Haber /Gündem / Erk Acarer’den video iddiası /20 Ekim 2021 15:09

Erk Acarer’den video iddiası

Gazeteci Erk Acarer, tutuklanan Halil Falyalı’nın elindeki kasetlerle siyasilere şantaj yaptığını, kasetlerin Sedat Peker’in de eline geçtiğini söyledi. Gazeteci Acarer, KKTC Başbakanı Ersan Saner’in istifa etmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Saner ise, “Kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum” sözleriyle kendini savundu.

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Siyasetçilerle yakın ilişkileri bulunan, KKTC’de kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia edilen Halil Falyalı’nın geçtiğimiz hafta tutuklanmasının ardından ‘müstehcen’ bir video kaydı sosyal medyada yayınlandı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştığı için Birgün gazetesinden ayrılan Erk Acarer, Peker’in iddialarıyla gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde zorla alıkoyma iddiası üzerinden polise teslim olan Halil Falyalı’yla ilgili paylaşımlarda bulundu.

FALYALI SİYASİLERE KASET ŞANTAJI YAPIYOR

Acarer, paylaşımında Falyalı’nın cezaevinden çıkmak için bürokratlara ve siyasilere müstehcen kasetleri üzerinden şantaj yaptığı iddialarına yer verdi. Acarer, iddialara göre Falyalı’nın elindeki şantaj kasetlerinde yer alan isimlerden birinin KKTC Başbakanı Ersan Saner olduğunu belirtti.

KKTC BAŞBAKANININ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİM

Söz konusu videoyu izlediğini söyleyen ve “KKTC’de mide bulandıran işler oluyor ve maalesef bu işler hem KKTC Başbakanı hem de Türkiye’ye uzanıyor” diye yazan Acarer, “Falyalı cezaevine gönderilmişti. Pazarlık başlattı. ‘Beni çıkarın’ diye şantaj yapmaya başladı. İddiaya göre, bürokrat ve siyasilere müstehcen kasetleri üzerinden baskı yaptı” ifadelerini kullandı.

KKTC BAŞBAKANI İSTİFA ETMELİ

Gelen sorular üzerine bir paylaşımda daha bulunan Erk Acarer, KKTC Başbakanı Ersan Saner’in yer aldığı müstehcen görüntüleri izlediğini belirterek “Saner istifa etmeli” ifadelerini kullandı.

KKTC BAŞBAKANI ‘MONTAJ’ DEDİ

Falyalı tarafından sızdırıldığı öne sürülen videonun merkezindeki isem KKTC Başbakanı Ersan Saner, “Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur” açıklaması yaptı. Saner, “Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum” dedi. Kıbrıs gazetesi ise Başbakan Saner’in video skandalının ardından görevinden istifa edeceği haberi yaptı. Haberde, “Başbakan Ersan Saner, dün akşam patlak veren video skandalının ardından, siyasetten çekilme kararı aldı. İstifa yazısı hazırlanan Ersan Saner’in bugün itibarı ile kurultaydan çekildiği, parti başkanlığından da istifa edeceği öğrenildi” ifadeleri kullanıldı.
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