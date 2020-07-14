Samanyolu Haber /Gündem / Erkam Tufan objektif mi? /14 Temmuz 2020 00:19

Erkam Tufan objektif mi?

Gazeteci Erkam Tufan, YouTube kanalı üzerinden paylaştığı bir video da takipçilerine "Ben objektif miyim?" sorusunu yöneltti.

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Objektiflik üzerinde YouTube kanalında bir paylaşımda bulunan Gazeteci Erkam Tufan, takipçilerine "Ben objektif miyim?" sorusunu yöneltti.

"Yayınlarımda en dikkat ettiğim husus insan hakları" diyen Gazeteci Erkam Tufan, mazlumun yanında ve zalimin karşısında olmayı amaçladığını belirtti.

"Bunu yaparken de mazluma kimlik sormamak. Mezhebi, ırkı, cemaati, yaşam tarzı her ne olursa olsun mazlumun yayında olmak" diyen Tufan, "Türkiye’de yaşanan zulümler karşısında mazlumların sesi olmaya çalışıyorum. Kürt, alevi, cemaatçi falan ayırmıyorum. Kısaca bir gazeteci olarak yurt dışında bulunmamın hakkını vermeye çalışıyorum.  Evet çalışıyorum diyorum, çünkü hakkını verdiğim iddiasında değilim. Mükemmel bir gazeteci olduğumu da iddia etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Neden Gülen cemaatinin yanlışlarını da yazmıyorsun diyenlere ayrıca şunu da söyleyeyim" diyerek sözlerini sürdüren Tufan "Bunları duymak, okumak sizin için bir ihtiyaç ise bunları yazan, çizen, bin bir iftiralar ile birlikte yayınlayan o kadar çok tv, gazete, site ve gazeteci var ki! Binlercesi var, seç beğen al" dedi.

İşte Erkam Tufan'ın paylaştığı o video:



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