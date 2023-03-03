Erkam Tufan hangi planları deşifre etti

2023 seçimlerine, normal zamanda yapılırsa bile çok az bir zaman kaldı . Ancak hala seçimin yapılıp yağılmayacağı net değil. Ekonomik kriz sebebiyle zaten zor durumda olan Erdoğan ve ortakları deprem felaketine karşı gösterdikleri tepki ilede oy kayıplarını hızlandırdi . Gazeteci Erkam Tufan You Tube kanalında sandıkta kaybedeceği kesin olan Erdoğan'ın gelecek ile ilgili planlarını deşifre etti. Seçimin Erdoğan için varlık yokluk meselesi olduğuna dikkat çeken Erkam Tufan MİT'in yeni bir kaos planını devreye koymaya hazırladığını söyledi.



İşte Erkam Tufan'ın anlattığı Erdoğan'ın 'Kaos Planı'

Erdoğan'ın sandıkta kaybedeceği kesin.

O halde Erdoğan ne yapacak?

Seçim öncesi hangi planları devreye sokacak?





Önce şunda mutabık kalalım.

Erdoğanın seçimi kaybetmek gibi bir lüksü yok.

Onun için seçimi kaybetmek varlık yokluk meselesi.

Kaybettiği anda yandaşlar dahil bütün bürokrasinin sırtını çevireceğini çok iyi biliyor.

Bunun anlamı uluslararası mahkemeler dahil, yargılanmak ve mahkum olmak.

Bütün pisliklerinin ortaya saçılması demek.

durum böyle olunca Erdoğanın seçimlere giderken şapkasından bir tavşan çıkarması lazım.

Ancak bütün anketler erdoğan ve ortağı mhp nin başaşağı gittiğini gösteriyor.

Normal şartlarda seçimleri erteleme imkanları yok.

Hukuksuz da olsa ertemeleri durumunda önümüzdeki süreçte depremin faturası vatandaşın sırtına daha fazla bilecek.

Bu da iktidarın aleyhine olacak.

Özellikle deprem sonrası toplumda büyük tepki var.

İnsanlar sadece enkaz altında ölmedi.

Ulaşılamadığı için binlercesi donarak öldü.

Binlercesi de kayıp.

Apartopar topladıkları enkazla birlikte çöplüğe atıldılar.

Toplumda öfke çok büyük.

Statlar hükümet istifa diye inliyor

Artık insan içine çıkamıyorlar

Deprem bölgesindeki ziyaretlerindeki kalabalıklar hep organize.

Bu gerçek de onları çok öfkelendiriyor

İktidarın seçimi kaybedeceği artık kesin gözüküyor.

Erdoğanın yeni bir tırnak için de Allahın lütfuna ihtiyacı var.

Üstelik seçimden önce.

Çünkü başka çaresi yok.

Bu konuda mitin çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Bu senaryolardan birinde darbe planı var.

Nasıl mi? Aktarayım.

Plan halkın kendilerine olan öfkesini lehlerinde kullanmak şeklinde özetlenebilir.

İlk bakışta size tuhaf gelebilir.

Kendilerine yönelik öfkeyi kendi lehlerine nasıl kullanacaklar?

Aynı karşıdan esen rüzgarı uygun şekilde kullanarak ilerleyen yelkenli gibi.

Şimdi planı biraz daha netleştireyim.

Plan 1 Kasım 7 haziran arası yaplandan biraz farklı işleyecek.

Toplumdaki bu öfkeyi kanlı sokak hareketlerine dönüştürecekler.

Öfkeyi stadlardan sokaklara taşıyacaklar.

Yağmalar, yıkmalar yaşanacak.

Cinayetler planlayacaklar.

Siyasi cinayetler olacak.

Suikastler hem iktidar cenahından hem de muhalefetten olacak.

Hedef tam anlamı ile kaos yaratmak olacak.

Amaç ise darbeye zemin hazırlamak olacak.

Artan cinayetler ve kanlı sokak hareketleri ile darbe zemini olgunlaşmış olacak.

Ve ordu Baş komutan erdoğan önderliğinde darbe yapacak.

TSK, başkomutan Erdoğana bağlılığını ilan edecek.

Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilecek.

Seçimler tarihi belirsiz bir şekilde askıya alınıcak.

Muhalifler teker teker toplanacak.

Ağzını açan hapse atılacak.

İktidar medyası da iletişim başkanlığının emirleri ile yoğun propoganda yapacak ve darbeyi ve tutuklamaları meşru gösterecek.

Dış düşmanların ve içimizdeki uzantıları ülkemizi karıştırmak istediler ama reisimiz ve kahraman ordumuz gereğini yaptı denecek.

Böylelikle 15 temmuzun daha geniş kapsamlı ikinci ayağı tamamlanmış olacak.

Ülke tam anlamı ile dikta rejimine geçmiş olacak.

Plan bu.

Ya da planlarından biri bu.

Dediğim gibi Erdoğan seçimleri kaybedemez.

Böyle bir lüksü yok.

MİTin erdoğanın önüne çok farklı planlar koyduğundan şüphe yok.

Bakalım hangi planları devreye sokacaklar?

Seçimlere giden bu 2,5 ay sıcak olaylara gebe.

Haberiniz olsun.