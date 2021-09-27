Erkam Yıldırım'ın kumar masasında yanındaki kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Sedat Peker'in tweet paylaşımına yasak gelmesinin ardından, Peker'in attığı tweetleri kendi hesabından paylaşan gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker'in gündeme getirdiği İzmir Aliağa'daki gemilerin altına kaynak yapılarak kokain taşınmasıyla ilgili yeni paylaşımlar ve iddialarda bulundu.





Acarer, Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili de çok tartışılacak paylaşımlar yaptı. Erkam Yıldırım'ın kumar masasında yanında oturan kişinin Adem Şimşek olduğu ortaya çıktı.





İşte o paylaşımlar.





"Kendini fesih eden Başbakan olarak dünya tarihine geçen Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım’ın kokainle imtihanı sürüyor. Binali Yıldırım’ın İzmir sevgisinin nedeni anlaşılıyor. Hatta bu sadece izmir değil Aliağa sevgisi.





Şimdi gelelim gemilerin altına kokokinlerin kaynak yapılması iddialarına… Gemilerin, İzmir Aliağa’da havuz alanlarına alınarak uyuturucunun orada çıkarıldığı ve böylece piyasaya verildiği ileri sürülüyordu.





Aliağa kimin elinde? Şimşek ailesinin! Batmanlı yoksul bir aileyken nasıl olup da milyona dolarlık gizli bir servete kavuştular? Dışına çıkmadıkları Aliağa’da nasıl ultra lüks bir yaşam sürüyorlar?





Belki de bu soruların yanıtını Aliağa’dan Singapur’a doğru yola çıktığımızda bulabiliriz. Erkam Yıldırım’ın poker masası fotoğrafında oturan şahıs Adem Şimşek. Şimşek ailesi, İzmir Aliağa’da gemi söküm ve kumanya tedarikçiliği yapıyor.





İddialara göre Suriye ve Lübnanlılarla da iyi ilişkileri var. Adem Şimşek’in abisi Osman Şimşek, 2019 yılında büyük ekonomik kriz ve istikrarsızlık nedeni ile ticaret açısından son derece riskli Venezuela ile iş yapmayı tercih etti.







Venezuela'dan sökülmek için iki adet tanker satın aldı. Bunların sökümü Aliağa'da bulunan Şimşekler Tersanesi’nde gerçekleştirildi. Bu tip gemileri, normal şartlarda Venezuela benzeri ülkelerden çıkarmak imkansız.





Ayrıca çöpe atacak parası olmayan kimse Venezuela’dan kolay kolay gidip gemi almaz. O gemilerin Yıldırım ailesinin gayreti ile getirildiği söyleniyor. İleri sürülenlerden biri de Şimşekler Tersanesi’ne ne gümrük personeli ne de kolluk güçlerinin girebildiği yönünde.





Osman Şimşek, eski Gemisender başkanı. Şimdi Aliağa Deniz Ticaret Odası başkanlığı yapıyor. Yıldırım ve Şimşek aileleri çok yakın.





Kumar masasında görüldüğü üzere, sadece Erkam Yıldırım ile Adem Yıldırım iç içe değil. Yıldırım Ailesi, 2019 yılında, Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde, Şimşek ailesinin Aliağa’daki evine konuk oluyor.





Sonuç olarak geldiğimiz yer çok açıktır. Türkiye, siyasetin en tepe noktasından başlayarak, bir suç ülkesine dönüşmüş durumda. Kaçakılığın her türü aracılar ile yapılırken, yurttaş yokluk içinde kıvranıyor."







