Samanyolu Haber /Politika / Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı /19 Ocak 2023 10:31

Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum ziyaretinde ortaya çıkan fotoğrafta yer alan isimler dikkat çekti.

SHABER3.COM

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın 13 Ocak günü katıldığı Erzurum’daki geleneksel ‘1001 Hatim’ duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında çekilen fotoğraf karesine tepki gösterdi.

Saymaz yazısında, Yıldırım’ın solunda Vali Okay Memiş'in sağında ikinci sırada AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün karşısında asker üniformasıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek'in yer aldığını söyledi.

"NEYSE Kİ TESBİHİNİ TAŞIMAMIŞLAR"

Saymaz şöyle devam etti:

"Memiş ve Şimşek, hangi gerekçeyle Yıldırım’a eşlik ediyor? Yıldırım’ın bu lakayt oturuşundan ve tesbih çekişinden rahatsız olmuyorlar mı? Bu fotoğraf karşısında “Neyse ki Yıldırım’ın tesbihini taşımamışlar” demekten kendimi alamadım."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı Sonraki Haber >>

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:25:22