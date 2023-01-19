Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı

"NEYSE Kİ TESBİHİNİ TAŞIMAMIŞLAR"

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın 13 Ocak günü katıldığı Erzurum’daki geleneksel ‘1001 Hatim’ duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında çekilen fotoğraf karesine tepki gösterdi.Saymaz yazısında, Yıldırım’ın solunda Vali Okay Memiş'in sağında ikinci sırada AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün karşısında asker üniformasıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek'in yer aldığını söyledi.Saymaz şöyle devam etti:"Memiş ve Şimşek, hangi gerekçeyle Yıldırım’a eşlik ediyor? Yıldırım’ın bu lakayt oturuşundan ve tesbih çekişinden rahatsız olmuyorlar mı? Bu fotoğraf karşısında “Neyse ki Yıldırım’ın tesbihini taşımamışlar” demekten kendimi alamadım."