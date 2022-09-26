Erkan Baş'tan 'ortak aday' vurgusu

Seçim takvimi işlemeye devam ederken, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkış, CHP liderinin 'gayrı resmi adaylık ilanı' olarak da yorumlandı.Bu çıkışın sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın ise “İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim?" ifadelerini kullandığı aktarıldı.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, parti olarak muhalefetin ortak aday çıkarmasını doğru bulduklarını kaydetti: “İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim? Doğru olan, ilk turda bütün muhalefetin oyunu alabilecek, toplumun en geniş kesimlerinin oyunu alabilecek bir ortak adayın belirlenmesidir.”TİP, HDP, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Fede rasyonu’yla (SMF) bir araya gelerek ’emek ve özgürlük ittifakı’nı kurmuştu.Genel seçimlere bir seneden az kaldı. Son dönemdeki anketlerde AKP ve MHP’deki oy kaybı dikkat çekiyor. Diğer yandan önceki seçimlerde partisinden daha yüksek oy alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da muhalefetin olası adayları karşısında geriye düştüğü görülüyor.Cumhur ittifakına karşı en güçlü iktidar alternatifi olarak ortaya çıkan ‘altılı masa’ henüz adayını açıklamış değil. Uzmanlar, esas amacı parlamenter sistemi yeniden tesis etmek olan altı partinin, bunu yapabilecek Meclis çoğunluğunu elde etmek için ’emek ve özgürlük ittifakı’yla ilişkilerinin de önemli olduğunu belirtiyor.