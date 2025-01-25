Samanyolu Haber /Ekonomi / Erkekler de dul maaşı alabilir mi? SGK o haberler sonrası harekete geçti /25 Ocak 2025 09:08

Erkekler de dul maaşı alabilir mi? SGK o haberler sonrası harekete geçti

Bazı medya organlarında çıkan 'Erkekler de dul maaşı alacak' haberlerine ilişkin SGK açıklama yaptı. SGK, bu hususta yeni düzenleme olmadığının altını çizerken, halihazırda dul maaşını hem erkeklerin hem de kadınların alabildiğini vurguladı.

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Sosyal Güvenlik Kurumundan, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

EN AZ 5 SİGORTALILIK VE 900 PRİM GÜNÜ GEREKLİ

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, SSK'den aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği belirtildi.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığından aylık alan ve vefat eden eşin ise en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü olduğu takdirde, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi. Açıklamada, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.
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