Erken davrandılar, çünkü Ağbal'ın kovulacağını biliyorlardı!

Türkiye Varlık Fonu (TVF), dün yaptığı açıklamada 2019’da aldığı 1 milyar euroluk sendikasyon kredisini, 1,25 milyar euro olarak yenilediğini duyurmuştu.







Varlık Fonu, 2019'da sağladığı sendikasyon kredisini yeniledi. Yeni kredinin yıllık maliyeti 2019'da oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor+yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.







Açıklamada, yeni kredinin yıllık maliyetinin 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor + yüzde 2,25 olduğu, işlemin 22 Mart Pazartesi günü bittiği belirtilmişti.





Bloomberg, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, krediyle ilgili tüm görüşmelerin geçen hafta yapılıp tamamlandığını, yani anlaşmanın aslında Naci Ağbal kovulmadan hemen önce yapıldığını aktardı.





Zafer Sönmez’in 9 Mart’ta TVF Genel Müdürlüğü görevinden Cumhurbaşkanı Kararı ile alınması sonrasında, Fon'un tek sendikasyon kredisinin yenilenmesine, yatırımcılar açısından bir test gözüyle bakılıyordu.





Sendikasyon kredisinin yenilenmesi Ağbal’ın görevden alınması sonrasında yapılsa, ülkenin artan kredi riski ve puanı sebebiyle yatırımcı talebi ve maliyet farklı olabilirdi.