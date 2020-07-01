Erken seçim anketinden bakın hangi sonuç çıktı

Erken seçim tartışmalarına ilişkin son anket sonuçları yayımlandı. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan araştırmada, halkın yüzde 61,2 erken seçim yapılmaması gerektiğini düşünüyor.





İstanbul Ekonomi Araştırma 'Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı?' sorulu bir anket yaptı.





Katılımcılara erken seçimin gerekli olup olmadığını soruldu. Halkın %32,8 gerekli olduğunu düşünürken, %61,2 gerekmediğini belirtti.





Katılımcıların %6’sı bu konu hakkında fikirlerinin olmadığını ya da cevaplarının olmadığını belirtti.













TÜRKİYENİN EN ÖNEMLİ SORUNU NE?







Katılımcılara Türkiye’nin en önemli sorunu sorulduğunda “ekonomi”nin %40,4 ile açık ara farkla en önemli sorun olarak nitelendirildiği görüldü. “Ekonomi”yi %16,3 ile aslında yine ekonomiyle doğrudan ilişkili olan “işsizlik” takip etti.







