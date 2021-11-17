Samanyolu Haber /Gündem / 'Erken seçim' çağrısına AKP'den ilk tepki /17 Kasım 2021 19:32

'Erken seçim' çağrısına AKP'den ilk tepki

AKP'li Bülent Turan, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in “Erken seçim” çağrısına yanıt verdi.AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Erken seçim” çağrısına yanıt verdi, “Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüştü. İki lider, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulundu.

ılıçdaroğlu ve Akşener’in açıklamalarının tamamlanmasının ardından “erken seçim” çağrısına ilk yorum AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi.

Türkiye’nin erken seçim gündeminin olmadığını ifade eden Turan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i etiketlediği gönderide şu ifadeleri kaydetti:

“Türkiye’nin #ErkenSeçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok."
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