Erken seçim çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim tartışmalarına dair, "Normal şartlarda hükûmet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Gündemi sun'i bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir." dedi.





Karamollaoğlu mevcut şartlarda bir seneden önce erken seçime gidilmesini beklemiyor.







KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE UZUN SÜRECEK





Karamollaoğlu bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Koronavirüs'ün çok ciddi mesele olduğunu söyledi. Hastalığın uzun bir dönem daha süreceğe benzediğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bunun için de uzun dönem sürecek olan adımlara ihtiyaç var" dedi.





SAVRUK DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ: KİME YAR OLACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL





Adalet ve Kalkın Partisi (AKP) hükûmetinin kime dost olacağının belli olmadığını belirten Karamollaoğlu, "Suni gündemlerle uğraşmak çok kısa bir zaman sizin nefes almanıza imkân verir. Dış politikada yalnızlaştık. Kime yar olacağımız belli değil. Bir Rusya'ya gidiyoruz, bir Avrupa'ya gidiyoruz, bir ABD'ye gidiyoruz, bir Çin'e gidiyoruz. Bu kadar şaşkınlık dış politikada hiç yaşanmadı." diye konuştu.



