Samanyolu Haber /Gündem / Erken seçim hamlesi olarak değerlendirildi /17 Ocak 2022 21:40

Erken seçim hamlesi olarak değerlendirildi

Uzun süredir gündemde olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda bir açıklamada bulunan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2022 yılı içinde bir çözümü işaret etti. Bu açıklama CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından ise bir erken seçim hamlesi olarak yorumlandı.

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AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlar için açıklamalarda bulundu.

Düzenleme için 2022 yılını işaret eden Akbaşoğlu, “Emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AKP iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

2022 YILINI İŞARET ETTİ

Akbaşoğlu ayrıca “EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanı'mızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasında da bulundu.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

3600 ek gösterge ile ilgili de açıklamada bulunan Akbaşoğlu, şunları söyledi:

''Polislerimize, hemşirelerimize, müdürlerimize, imamlarımıza ve diğer toplum kesimlerinden kadrolara ilişkin bir sözümüz vardı. Bunu daha da genişletmek suretiyle geniş bir spektrum içerisinde Çalışma Bakanlığı'mızda bir çalışma yapılıyor. Bunu inşallah en geç mayıs ayı içerisinde yasalaştırmak suretiyle 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız.

Bir de sözleşmeli personel var. Çok çetrefilli statüler. Çok farklı hukuki düzenlemeler. Biz bunları yalınlaştırmak, basitleştirmek ve tek bir çatı altında daha da basite indirgeyerek bu ayrışmaları toparlayarak herkesin daha iyi bir noktada hak sahibi olarak yola devam etmesini sağlamak istiyoruz.

ÖZTRAK'TAN 'ERKEN SEÇİM' YORUMU

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, bugünkü basın toplantısında Akbaşoğlu'nun sözlerini değerlendirdi. Öztrak, şunları söyledi:

- Her konuda olduğu gibi bu konuda da saray yönetiminde maşallah her kafadan bir ses çıkıyor. Bakan başka konuşuyor, bürokrat başka söylüyor. Grup başkanvekili başka konuşuyor, Erdoğan başka söylüyor. Bunun erken seçim hamlelerinden bir tanesi olduğu açıktır.

- Ama EYT'li vatandaşlarımıza ‘türedi' diyen sarayın kibirlisinin bu meseleyi çözmesini kimse beklemesin. Çaresizlik içinde seçim öncesi birtakım oy hamleleri yapıyorlar. EYT'li yurttaşlarımız hiç merak etmesin. Bu sorunu da CHP iktidarında biz çözeceğiz.
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