Erken seçim isteyenler çoğunlukta

Türkiye Stratejik Araştırma Danışmanlık , 22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında yurttaşlara “Sizce erken seçim olmalı mı?” sorusunu yöneltti. Araştırma sonuçlarına göre halkın %61,28’i erken seçimi desteklediğini belirtirken, %37,02’si karşı olduğunu ifade etti.





Halktv'de yer alan habere göre ankete katılanların büyük çoğunluğunun erken seçim talebine rağmen, iktidar cephesi bu çağrılara sıcak bakmıyor. AKP ve MHP kanadı erken seçim tartışmalarına kapıyı kapatırken, ana muhalefet partisi CHP ile birlikte diğer muhalefet partileri “derhal erken seçim” çağrısında bulunuyor.





Siyasi kulislerde tansiyon yükselirken, TÜSİAR’ın verileri kamuoyundaki değişen dengelere işaret ediyor. Muhalefet, halkın açık mesajını iktidarın görmezden gelemeyeceğini savunuyor. Ancak Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamalar, seçimlerin zamanında yapılacağı yönünde kararlılığın sürdüğünü gösteriyor.



