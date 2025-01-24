Erken seçim isteyenler fark attı!

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından araştırma şirketleri, sokağın nabzını ölçmeye devam ederken, yapılan anket çalışmaları da hız kazandı.





Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olarak çıktığı seçimlerin ardından, AKP seçim mottosunda değişime kapı açarak, anket sonuçlarını daha çok değerlendirmeye başladı.





DİKKAT ÇEKEN BİR ANKET DAHA

Partilerin de incelediği, değerlendirmelerinde önde tuttuğu araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Yerel seçimlerde yaptığı anket çalışmalarıyla dikkat çeken ASAL Araştırma’dan bir anket çalışması daha geldi.





ERKEN SEÇİM SORUSU

ASAL Araştırma, yılın ilk ayında yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. 1800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?” sorunu yöneltildi.





HALKIN YÜZDE 50’Sİ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Anket sonuçlarına göre, katılımcılar yüzde 50’lilik kısmı “Evet yapılmalı” yanıtı verirken, yüzde 40,6’lık kısmı ise “Hayır yapılmamalı” yanıtını verdi.





Katılımcıların yüzde 9.1’lik kısmı ise “Fikrim yok” diyerek soruyu cevaplandırdı.





ASAL Araştırma’nın Kasım 2024 anketinde ise katılımcıların yüzde 42.6'sı “Evet”, yüzde 51.5’i ise “Hayır” demişti.