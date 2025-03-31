Samanyolu Haber /Gündem / Erken seçim isteyenlerin oranı fırladı: İşte sebebi! /31 Mart 2025 09:53

Erken seçim isteyenlerin oranı fırladı: İşte sebebi!

SER Araştırma'nın seçim anketinde erken seçim sorusu bir daha soruldu. Bir ay sonra aynı soruya yanıt verilen yanıt çarpıcı gerçeği ortaya koydu.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yönündeki karar İBB'ye yönelik gizli tanık ifadelerine dayanan soruşturmalar kapsamında önce gözaltına alınması sonra tutuklanması ile sürdü.

Vatandaş yaşananlara tepkisini günlerce sokakta gösterdi, piyasalar kararlara sert tepki verdi.

İmamoğlu operasyonunun ardından vatandaşın siyasilerden beklentileri ve tercihleri merak konusu oldu. SER Araştırma'nın geçtiğimiz günlerde yayımlanan anket sonuçları İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yarışında önde CHP'nin ise yüzde 4 farkla birinci parti konumunda olduğunu ortaya koydu.

ERKEN SEÇİM SORUSU BİR DAHA SORULDU
İmamoğlu operasyonlarından öncede vatandaşın ekonomik buhrana girmesi, muhalif belediyelere peş peşe gözaltı ve tutuklamalar muhalefet partilerinin erken seçim çağrısını yüksek sesle dile getirmesine neden olmuştu. Son gelişmelerin ardından sokağın sesini duyuran araştırma vatandaşa erken seçimi sordu.

SER Araştırma’nın 24-27 Mart tarihleri arasında düzenlediği ankette '2025'te erken seçim olmalı mı?' sorusu vatandaşa yöneltildi.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 63,5’i erken seçim istediğini belirtti. Erken seçim istemeyenlerin oranı ise yüzde 33,2 'te kaldı. Yüzde 3,3'lik kesim ise fikirlerinin olmadığını belirtti.

Bu oranın 1 ay içinde belirgin şekilde fırladığı görüldü.

VATANDAŞ FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Anket sonuçlarına göre; İmamoğlu'nun tutuklanması vatandaşın erken seçime bakışında da büyük oranda değişiklik yarattı.

“Sizce 2025 yılında bir erken genel seçim olmalı mı?” sorusu 26-28 Şubat tarihlerinde de vatandaşa yöneltilmişti. O ankette ise erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 57,8, istemeyenlerin oranı ise yüzde 35,8 olarak belirlenmişti. Fikri olmayan kesim ise yüzde 6,4 oranında çıkmıştı.

İmamoğlu operasyonu sonrası yüzde 5,7'lik bir kesim fikrini değiştirerek, erken seçim yapılması gerektiğine kanaat getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erken seçim isteyenlerin oranı fırladı: İşte sebebi! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:56