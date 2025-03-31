Erken seçim isteyenlerin oranı fırladı: İşte sebebi!

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yönündeki karar İBB'ye yönelik gizli tanık ifadelerine dayanan soruşturmalar kapsamında önce gözaltına alınması sonra tutuklanması ile sürdü.





Vatandaş yaşananlara tepkisini günlerce sokakta gösterdi, piyasalar kararlara sert tepki verdi.





İmamoğlu operasyonunun ardından vatandaşın siyasilerden beklentileri ve tercihleri merak konusu oldu. SER Araştırma'nın geçtiğimiz günlerde yayımlanan anket sonuçları İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yarışında önde CHP'nin ise yüzde 4 farkla birinci parti konumunda olduğunu ortaya koydu.





ERKEN SEÇİM SORUSU BİR DAHA SORULDU

İmamoğlu operasyonlarından öncede vatandaşın ekonomik buhrana girmesi, muhalif belediyelere peş peşe gözaltı ve tutuklamalar muhalefet partilerinin erken seçim çağrısını yüksek sesle dile getirmesine neden olmuştu. Son gelişmelerin ardından sokağın sesini duyuran araştırma vatandaşa erken seçimi sordu.





SER Araştırma’nın 24-27 Mart tarihleri arasında düzenlediği ankette '2025'te erken seçim olmalı mı?' sorusu vatandaşa yöneltildi.





Ankete katılan vatandaşların yüzde 63,5’i erken seçim istediğini belirtti. Erken seçim istemeyenlerin oranı ise yüzde 33,2 'te kaldı. Yüzde 3,3'lik kesim ise fikirlerinin olmadığını belirtti.





Bu oranın 1 ay içinde belirgin şekilde fırladığı görüldü.





VATANDAŞ FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Anket sonuçlarına göre; İmamoğlu'nun tutuklanması vatandaşın erken seçime bakışında da büyük oranda değişiklik yarattı.





“Sizce 2025 yılında bir erken genel seçim olmalı mı?” sorusu 26-28 Şubat tarihlerinde de vatandaşa yöneltilmişti. O ankette ise erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 57,8, istemeyenlerin oranı ise yüzde 35,8 olarak belirlenmişti. Fikri olmayan kesim ise yüzde 6,4 oranında çıkmıştı.





İmamoğlu operasyonu sonrası yüzde 5,7'lik bir kesim fikrini değiştirerek, erken seçim yapılması gerektiğine kanaat getirdi.