"Erken seçim kapımızda"

AKP'den üç defa milletvekili seçilen ve Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nde genel başkan yardımcısı olan Selçuk Özdağ, Kanal 42 Televizyonu’nda 'AKP'de yaşanacak olan kopuşlara dair' çarpıcı açıklamada bulundu.





Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Muhammed Okur ile Reaksiyon programının konuğu olan Özdağ, Okur’un "AK Parti’de bir kopuş gözlemliyor musunuz?" sorusu üzerine Özdağ şu yanıtı verdi:





'İKTİDAR, DEVLET SOPASIYLA AYAKTA DURUYOR'





“AK Parti’de kopuş yaşanabilir. Bazıları kerhen duruyorlar orada. Zaten iktidar partisi bugün devlet gücüyle ayakta durmuyor, devlet sopasıyla ayakta duruyor. AK Parti’nin oy yüzdesi daha çok düşecektir, sesler çok ciddi artmaya başlamıştır. Son dönemlerde zaten çok konuşmayacak milletvekillerini seçmeye çalışmışlardır. İktidar partilerinde konuşmayanlar makbuldür. Gördüğüm kadarıyla çözülmeler ocak ayından itibaren artar. Kasım ayı öncesinde erken seçim yapılacaktır. Aksi takdirde cumhur başkanı yüksek seçim kuruluna güvenmemektedir. 3.dönem aday olmama ihimali vardır. İcraatlarla değil, siyasi mühendisliklerle ayakta kalmaya çalışmaktadırlar ve kalamayacaklar. Çünkü millet artık bunlara “gidin gari” diyorlar ”





'AK PARTİ SİYASİ BİR MEVTADIR'





Özdağ, "AKP ile bir uyuşma olduğu takdirde ittifak mümkün olabilir mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:





“AK Parti sınıfta kalmıştır. AK Parti artık, devlet sopasıyla ayakta duran bir mevtadır. Bütün seçmenlere sesleniyorum, AK Parti’ye artık destek vermeyin, büyük vebal altında kalırsınız, burası sizin ihtiyaçlarınızı gideremez. Sayıştay görevini yapamıyor. Yaptıklarının işlemini yapmayan bir yargı var. AK Parti’ye yeni bir cansuyu vermeye gerek yoktur. Tarihin sayfalarında yerini alacaktır. AK Parti bir an önce erken seçime gitmelidir. Çare erken seçimdir. AK Parti ile ittifak yapmak gündemimizde yoktur.”





'TÜRKİYE’DE BAKANLARIN HEPSİNİN ADI ERDOĞAN’DIR'





Okur’un "AKP’deki iddia edilen sapmaların sebebi nedir?" sorusu üzerine Özdağ, “Bugün millet iradesi mecliste temsil edilmemektedir” diyerek şöyle devam etti:





“Sebep tek adamlıktır. Millet iradesinin temsil noktası meclisi, saf dışı etmektir. TBMM’yi 1’in sonundaki 0 gibi muameleye tabi tutmaktır. Türkiye’de tek bir irade vardır, o da külliye iradesidir. Bakanlar bile yoktur. Bakanların hepsinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ekonomist olduklarını söylüyorlar dolar 10 lira. Bizi niye fakirleştiriyor ve borçlandırıyorsunuz. AK Parti başarılarını parlamenter sisteme borçludur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra faiz artmıştır. Türkiye şu an pinpon topu gibi.”





'ERKEN SEÇİM KAPIMIZDA'





Özkan son zamanlarda gündeme gelen erken seçimlerle alakalı olarak şunları söyledi:





“Sayın Erdoğan yurtdışı politikaları hususunda daha dikkatli konuşmalı, ve Türkiye’ye zarar vermemeli. Tüm yurtdışı ilişkilerinde hep böyle oldu. Seçimlere girerken sürekli birileriyle dövüşüyoruz. Bu sefer elçilik krizi sebebiyle 10 ülkeyle karşı karşıyayız. Demek ki erken seçim kapımızda ve bir erken seçim geliyor. Bu şekilde işsizliği,yoksulluğu unutturmaya çalışıyorlar.”



