Samanyolu Haber /Gündem / “Erken seçim kararını meclis almazsa Erdoğan aday olamaz” /08 Aralık 2019 10:44

“Erken seçim kararını meclis almazsa Erdoğan aday olamaz”

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, erken seçim beklentisi ve Erdoğan’ın adaylık süreci hakkında Millî Gazete muhabiri Furkan Erten’e önemli açıklamalarda bulundu.

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Türkiye’de gündem yeniden erken seçim oldu… Ekonomiden siyasete, eğitimden dış politikaya birçok sorunun yaşandığı dönemde Türkiye’de yönetilemezlik problemi “erken seçim” rüzgârı estirdi. Öte yandan konuşulan bir başka konu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı konusu da gündeme geldi. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, erken seçim ve Erdoğan’ın adaylık sürecine dair Millî Gazete’ye konuştu.

“MECLİS ÇOĞUNLUĞUNUN KAYBEDİLMESİ SONUCUNDA BİR SEÇİM BEKLİYORUM”
Erken seçimin ancak AKP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesiyle olacağını söyleyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, “Anayasa açık ve net, Sayın Erdoğan erken seçim kararını Meclis almazsa tekrar aday olamaz. Kısa vadede bir erken seçim beklemiyorum. Bunu söylerken Erdoğan veya hükümetin iradesiyle yapılacak bir erken seçimden bahsediyorum. Ben ikisinin de iradesinin dışında, Türkiye’nin yönetilemezliğinin artması sonucunda hükümet partisinden büyük kopuşlar olacağını, Meclis çoğunluğunun kaybedilmesi sonucunda bir seçim bekliyorum. Bu 2020'nin sonunda da olabilir ama kuvvetle muhtemel 2021 yılı içerisinde olacaktır” dedi.


 
“BENİM TAHMİNİME GÖRE ERDOĞAN ADAY OLMAYACAKTIR”
Özkiraz, “Liderlerin her zaman birkaç planı vardır ama Erdoğan günübirlik ve günü kurtarmak için siyaset yapan sürprizlerle dolu bir kişi. Genellikle uzun vadeli siyaset kurmuyor. Fakat benim tahminime göre Sayın Erdoğan zaten aday olmayacaktır. Aday olursa da sağın en zayıf adayı kendisi olacaktır. Şu an AKP için en zayıf aday Sayın Erdoğan’dır” diye konuştu.

“AKP VE ERDOĞAN DÖNEMİ BİTEBİLİR”
Yaptıkları araştırmalara değinen Özkiraz, “23 Haziran’dan bu yana 3 farklı araştırma yaptık ve 3'ünde de AKP'nin oylarının düştüğünü, MHP ile diğer muhalefet partilerinin oylarının arttığını gözlemledik. Yeni partilerin kuruluşu ile birlikte yeni ittifaklar bekleyeceğiz. Doğru ittifaklar kurulur ve doğru bir çatı aday çıkarılabilirse AKP ve Erdoğan dönemi bitebilir” açıklamasında bulundu.
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