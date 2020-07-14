Erken seçim olmazsa Erdoğan aday olamıyor

TV5 Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu Buluşma Noktası programına katılan Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'de 2023'ten önce erken seçim olacağı iddiasında bulundu.





'2023'TEN ÖNCE YAPILACAK'





16 Nisan 2017'de yapılan referandumla anayasada yapılan değişikliğe dikkat çeken Kamalak ve Günay, anayasanın 116. maddesinde yer alan, "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" ifadesi gereğince, seçimin 2023'ten önce yapılacağını söyledi.





'ERKEN SEÇİM OLURSA ADAY OLUR'





Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, "Erken seçim olacaktır. Anayasanın 116. maddesine göre, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız şuan ikinci dönemini icra ediyor. Eğer erken seçim olmayacak olursa, Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olamaz ama erken seçim olursa aday olur.





Madde 116. TBMM erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Ve olacaktır da. Cumhurbaşkanı kendisi kararı alamaz. Erken seçime hiçbir milletvekilide karşı çıkamaz" dedi.





SEÇİME GİRME HAKKI KAZANACAK





Kültür ve Turizm Eski Bakan Ertuğrul Günay'da bu görüşe katıldığını ifade ederek, seçimin 2023'e kalmayacağını belirtti.