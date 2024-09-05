Samanyolu Haber /Gündem / Erken seçim polemiği: Özel'den sonra Dervişoğlu'ndan da Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık /05 Eylül 2024 19:57

Erken seçim polemiği: Özel'den sonra Dervişoğlu'ndan da Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık

Siyasette erken seçim ve Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dikkat çeken çıkışının ardından şimdi de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olmasına destek çıktı.

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Tüm tartışmalara rağmen 3 kez Cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan'ın 4'üncü kez aday olması tartışması siyasetin yeni gündemi oldu. Erdoğan'ın muhtemel adaylığına yeni bir destek geldi.  

Zaman zaman erken seçim çağrısını tekrarlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Erdoğan'ın aday olmasını, onu yenmeyi istiyoruz' diyerek Erdoğan'a kapıyı aralamıştı. Şimdi ise İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Erdoğan'ın seçime girmesine yeşil ışık yaktı. 

Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Müsavat Dervişoğlu, "Erken seçim telaffuz ederseniz, hemen seçim talebinde bulunacaksınız. Bu ülkeyi yönetemiyorsa iktidar, artık yeni bir iktidara ihtiyaç vardır sonucu çıkar bu tabloda. Bu vadeye yayılan bir şey olamaz. Bugün erken seçim talep edeyim, Sayın Özgür Özel ifadelerimden sakın alınmasın, Tayyip Erdoğan'ın takvimini belirleyeceği seçimi erken seçim olarak göremem" diye konuştu.

"Seçim adına Cumhurbaşkanı tekrar aday olacak diye endişe taşımıyorum" diyen Dervişoğlu, İYİ Parti'nin seçime her zaman hazır olduğunu söyledi. 

Dervişoğlu, "Bunu sadece ben birinci partiyim ya da bir diğeri ben iktidarım diye takvimi tanzim etmeye yönelik yol haritası şayet ederlerse spekülatif buluruz. En başında beri erken seçim çağrılarını spekülatif buluyorum. Bu seçime davet değil, düelloya davet" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını belirten Müsavat Dervişoğlu, "Kim aday olursa olsun Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı 2 defa seçiliyor, Tayyip Bey üçüncü defa seçildi. Önümüzdeki dönem 4 oluyor. Erken seçim meclisle alınırsa, aday oluyor; başımızın üstüne. YSK, Tayyip Bey'in adaylığına müsamaha gösterdi. Bu seçimde de olamaması gerekirdi. Recep Tayyip Erdoğan, bir seçim mağlubiyeti yaşayarak gitmelidir" ifadelerini kullandı. 
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