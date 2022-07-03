Erken seçim provasında sonuçlar belli oldu

Çankırı'ya bağlı Dodurga'da bugün vatandaşlar sandık başına gitti.





Kasaba statüsüne geçen ve bu nedenle de belediye haline gelen Dodurga'da vatandaşlar belediye başkanını belirlemek için sandık başına gitti.





Son günlerde gündemin başlıca konularından birisi olan erken seçim tartışmaları sürerken yapılan söz konusu seçimin sonuçları da merakla bekleniyordu.





Olası bir erken seçimin provası olarak da değerlendirilebilecek sonuçlara göre AKP'nin adayı yarışı açık ara farkla kazandı.





İkinci sırada ise genel başkanlığını Fatih Erbakan'ın yaptığı Yeniden Refah Partisi adayının yer alması dikkatlerden kaçmadı.





İşte Dodurga seçimlerinde alınan oy sayıları ve oranları:









