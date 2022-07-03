Samanyolu Haber /Gündem / Erken seçim provasında sonuçlar belli oldu /03 Temmuz 2022 19:46

Erken seçim provasında sonuçlar belli oldu

Yönetim statüsünün değişmesi nedeniyle belediye haline gelen Çankırı'ya bağlı Dodurga'da yapılan beledeiye başkanı seçiminin sonucu belli oldu.

SHABER3.COM

Çankırı'ya bağlı Dodurga'da bugün vatandaşlar sandık başına gitti.

Kasaba statüsüne geçen ve bu nedenle de belediye haline gelen Dodurga'da vatandaşlar belediye başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Son günlerde gündemin başlıca konularından birisi olan erken seçim tartışmaları sürerken yapılan söz konusu seçimin sonuçları da merakla bekleniyordu.

Olası bir erken seçimin provası olarak da değerlendirilebilecek sonuçlara göre AKP'nin adayı yarışı açık ara farkla kazandı.

İkinci sırada ise genel başkanlığını Fatih Erbakan'ın yaptığı Yeniden Refah Partisi adayının yer alması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Dodurga seçimlerinde alınan oy sayıları ve oranları:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erken seçim provasında sonuçlar belli oldu Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:52:56