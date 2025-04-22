Erken seçim tartışmasında Bahçeli'nin ardından Türköne ve Tayyar'dan ilk açıklama





"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK"

Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen ve tartışmaların odağındaki yazar Mümtaz’er Türköne, Bahçeli'nin açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.









"TÜRKÖNE'YE HADDİNİ BİLDİRDİ"

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm sürecini baltalayacağı" kendisinin ise "erken seçim çağrısı yapacağı" iddialarına yanıt verdi.MHP lideri Bahçeli erken seçim tartışmalarına tepki göstererek, "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir" açıklamasında bulundu.Türköne paylaşımında şunları kaydetti:"Bahçeli'nin sözlerini üstüme alınmıyorum. Benim analizim Çözüm Süreci'ne dairdi. "Çözüm Süreci yürümezse erken seçim kaçınılmaz olur" dedim. Hukuka dönülmezse Çözüm Süreci yürümez. Hala aynı görüşteyim."Türköne'nin Bahçeli'nin "erken seçim çağrısı yapacağı" iddiaları üzerine MHP'nin sessizliğine dikkat çeken eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, Cumhur İttifakı açısından “izaha muhtaç” bir tablo doğuracağını belirterek, "Ortada fitne mi görüş ayrılığı mı var?" diye sormuştu.Tayyar, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:MHP Lideri Devlet Bahçeli, şahsı ve partisi adına ‘hüküm cümlesi’ kurarak cumhur ittifakına nifak sokmaya çalışan Mümtazer Türköne’ye haddini bildirdi.Açıkça şöyle dedi:‘Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır.MHP’nin ve cumhur ittifakının kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir.’Mevzu kapanmıştır.Türköne, bundan sonra istediğini söyler, yazar, kendi bilir, ancak MHP ve Bahçeli adına racon kesme dönemi bitti.