Samanyolu Haber /Gündem / Erken seçimde yeni iddia: Erdoğan adaylığını tartıştırmamak için erken seçime gidecek /24 Haziran 2022 14:39

Erken seçimde yeni iddia: Erdoğan adaylığını tartıştırmamak için erken seçime gidecek

Ankara kulisleri yeni erken seçim iddiasını tartışıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açmamak için erken seçime gideceği öne sürüldü.

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Muhalefet partileri erken seçime işaret ederken, AKP kulislerinde seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı konuşuluyor. Meclis’i temmuz ayında çalıştırma kararı alan iktidar, asgari ücretlilerden emeklilere kadar pek çok kesim için maaşlarda iyileştirme vaatleri de vermeye başladı. AKP'nin bu hamleleri erken seçim tartışmalarını daha da artırdı. CHP kurmayları “Biz başından beri bir erken seçim ihtimalini gündeme getiriyorduk” yorumunu yaptı.

"MAYIS AYI İÇİNDE SEÇİM YAPABİLİRLER"
Cumhuriyet’ten Sarp Sağkan’ın haberine göre, Erdoğan’ın anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmanın “erken seçimle” ortadan kalkacağını söyleyen partililer, “Erdoğan adaylığını tartıştırmak istemiyor. Bu nedenle nisan ya da mayıs ayı içinde seçim yapabilirler” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan CHP yöneticileri, “Mayısta bir seçim olursa, yeni geçirdikleri Seçim Yasası da uygulamada oluyor, Erdoğan’ın adaylığı da tartışılmıyor. Bu nedenle büyük bir ihtimalle o dönemde seçim yapabilirler” diye konuştu.
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