Samanyolu Haber /Gündem / Erler 15 Temmuz'dan 7 yıl sonra tahliye oldu /20 Ocak 2023 00:38

Erler 15 Temmuz'dan 7 yıl sonra tahliye oldu

15 Temmuz İBB davasında yargılanan ve Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan erler tahliye edildi.

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15 Temmuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında yargılanan ve Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan erler için tahliye kararı verildi. Daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan erler arasında 5 günlük asker de bulunuyor.

TAHLİYE HABERİNİ DUYAN AİLELER HIÇKIRARAK AĞLADI
Yargıtay dönüşünden sonra 2. celsede 34 tahliye ve 4 tutukluluk devam kararı verildi. Erlerin tahliye haberini Avukat Elif Eylem duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Eylem, şu ifadeleri kullandı: “Tam 7 yıl sonra İBB dosyasında erler tahliye oldu. Ailelere haberi verdim. Hıçkırarak ağladılar. Ya nasıl bir durum anlatamam! Birinin babası hastanede yatıyordu. Dağ gibi adam 7 yıl ağlamadı bugün ağladı… Ne diyeyim ne anlatayım!”

DOSYA YARGITAY’DAN DÖNMÜŞTÜ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz gecesi İBB önündeki olaylara katılan askerlerle ilgili tebliğnamesini yaklaşık iki yıl önce Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne sunmuştu. Başsavcılık, 14 kişinin hayatını kaybettiği olaylara katılan 52 kişiye açılan davada beraat eden 11 erin beraatinin onanmasını, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 30 er, bir asteğmen, iki uzman çavuş ve bir uzman onbaşı hakkında verilen cezanın ise bozulmasını talep etmişti.
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