Ermeni basınına göre Karabağ’da yoğun çatışmalar yaşanıyor





Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile Dağlık Karabağ askerleri arasında Martuni yerleşim bölgesinde yoğun çatışmalar yaşanıyor.





Ermeni Ombudsmanı Arman Tatoyan, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda 6 Ermeni askerinin yaralandığını duyurdu.





Totoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin askeri mevzilerin yanı sıra, yerleşim yerlerini de yoğun ateş altına aldığını ileri sürdü.





Ermenistan ve Dağlık Karabağ savunma bakanlıklarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Ermeni basını yaşanan çatışmalar sonucunda 3 Ermeni askerinin öldüğü bilgisini geçti.





Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, çatışmaların yasadışı Ermeni silahlı gruplar arasında yaşandığı ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığına vurgu yapılarak, “Karşı taraftan birkaç sarhoş kişi, diğer gruptan arkadaşlarıyla çatışmaya başladı. Ardından bulundukları yerde bir patlama meydana geldi” denildi.





Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı basın servisi daha sonra bir açıklama yayınlayarak, Rus barış gücü komuta kademesinin yaşanan olayla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.





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