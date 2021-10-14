Ermeni keskin nişancı Azeri askeri hedef aldı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da Rus barış gücünün sorumluluğundaki bölgedeki yasadışı silahlı oluşumların yeni bir terör eylemine imza attığını belirtti.





Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “14 Ekim saat 18.15 sularında, keskin nişancının açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusunun askeri Asker Afgan oğlu Hamzayev şehit oldu” ifadesine yer verildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması amacıyla Ağdam’da yerleşen Rusya-Türkiye Ortak Gözlem Merkezi’ne başvuru yapıldığı ifade edildi.





Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının Belarus’un başkenti Minsk’te Rusya arabuluculuğunda toplandığı bir günde Ermeni yasadışı silahlı oluşumların bu terör eylemini gerçekleştirmesinin, kasıtlı bir provokasyon olduğu belirtilen açıklamada, “Bu eylem aynı zamanda Ermenistan’ın bölgedeki durumu kasıtlı olarak kötüleştirme, 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturma ve Rus barış güçlerinin faaliyetlerini baltalama politikasının yeni bir delili” dendi.





Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu terör eylemini gerçekleştiren Ermeni yasadışı silahlı oluşumları etkisiz hale getirmek ve yargının önüne çıkarmak için Azerbaycan’ın yasalarına uygun olarak kararlı adımların atılacağını kaydetti.





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