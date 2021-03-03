Samanyolu Haber /Dünya / Ermeni muhalefetinden 'erken seçim' şartı /03 Mart 2021 21:06

Ermeni muhalefetinden 'erken seçim' şartı

Ermenistan'da genel Kurmay başkanı tarafından istifası istenen ve bunu reddederek erken seçim kartını oynayan Başbakan Nikol Paşinyan'a muhalefet kanadından 'önce istifa etmesi' yönünde bir çağrı geldiği belirtildi.

Ermeni muhalefetinden 'erken seçim' şartı

Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan'ın 'erken seçim' çağrılarını reddederek, önce Paşinyan'ın istifa etmesini istedi.

Ermenistan’da muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, destekçilerinin katıldığı mitingde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın 'erken seçim' çağrılarına ilişkin açıklamada bulundu.

sol.org.tr'de yer alan ve Sputnik'e dayandırılan habere göre, Manukyan, “Erken seçimlerin düzenlenmesini desteklemekle beraber Paşinyan görevdeyken söz konusu seçimlerin düzenlenmesine karşıyız” açıklamasında bulundu.

Karabağ çatışmalarını hatırlatan Manukyan, “Paşinyan’ın nasıl savaş yürüttüğünü gördük, seçimleri de aynı yöntemle yürütmesini istemiyoruz” diye konuştu.

Manukyan, Ermenistan’da erken seçimlere gidilmesini kabul etmeleri için en başta Paşinyan’ın istifa etmesi ve geçici bir hükümet kurulması gerektiğini belirtti.

Manukyan, "bu şartların yerine getirilmesi halinde bir sene içerisinde erken parlamento seçimleri için tarih belirlenebileceğini" kaydetti.

Paşinyan, muhalefetin belli koşulları kabul etmesi hâlinde erken seçim düzenlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.
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