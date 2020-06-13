Patrik'ten ezber bozan çıkış!

Ayasoyfa'nın ibadet açılmasını isteyen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, "Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün." dedi.





Maşalyan şahsi Twitter hesabında, Ayasofya'nın müze olarak kalmasını eleştirerek, "Ayasofya on bin işçinin emeğiyle, bir servet harcanarak kuruldu. 1.500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakf'ının emekleri, hepsi bu mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi, müze olsun diye değil. Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum." dedi.





Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasında eski şehir merkezine inşâ ettrilen bazilika planlı Ayasofya patrik katedrali olarak kullanılmıştı. 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinin akabinde Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştü. Ayasofya, Cumhuriyet'in ilk yıllarında (1935) müzeye çevrildi.







"AYASOFYA'NIN KUBBESİNİ PAYLAŞABİLİRİZ"





Ayasofya'nın ibadete açılmasını ve Hristiyanlara da yer ayrılmasını teklifinde bulunan Maşalyan, "Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. Çok mu ütopik? Zaten hepimiz aynı gök kubbenin altında yapmıyor muyuz ibadetlerimizi? Ayasofya'nın kubbesini de paylaşabiliriz. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah'a inanmıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.





"YENİ BİR HİLAL-HAÇ İHTİLİFANI LÜKSÜMÜZ YOK"





"Yeni bir haç ve hilal ihtilafı lüksümüz yok." diyen Maşalyan, şöyle devam etti: "1.000 yıl Hristiyan, 500 yıl Müslüman dualarını duvarlarına emmiş ve onları gizemli varlığında sentezlemiş mabedin buna bir itirazının olacağını zannetmiyorum. Mabede girin, sessizliği soluyun ve öğrenin ondan."





Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Ayasofya tartışmalarında ezber bozan bir çıkış yaptı.







Maşalyan şunları dile getirdi: "Aya Sofya/Kutsal Bilgelik mabedi seyrettiği 1.500 yıllık insanlık tarihinde barıştan daha değerli bir şeyin olmadığı öğüdünü verecek size. Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır. Böyle bir barışı dünyaya armağan etme onuru Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yaraşır."